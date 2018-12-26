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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. 
26 декабря 2018, 01:24
Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и 
26 декабря 2018, 12:49
Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Стало известно, что дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства. Тело девушки с колото-резаными ранениями на шее и туловище нашли примерно в десять вечера 23 декабря неподалеку 
26 декабря 2018, 12:13
В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В среду, 26 декабря, произошел пожар в административно-бытовом здании в селе Ровно-Владимировка в Волжском районе области. Сигнал о возгорании поступил в 8:51, известно, что пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По информации регионального ГУ МЧС, здание тушат 58 человек, 
26 декабря 2018, 11:40
В Самаре уничтожили 8 несанкционированных свалок

В Самаре уничтожили 8 несанкционированных свалок

Сотрудники прокуратуры Красноглинского района областной столицы проверили, как соблюдается природоохранное законодательство. Они нашли 8 несанкционированных свалок в районе. В адрес главы департамента городского хозяйства и экологии Самары внесли представление об устранении нарушений. В итоге заместителя руководителя главы ведомства привлекли к 
25 декабря 2018, 09:29
Новый скандал вокруг МУП ЖЭС

Новый скандал вокруг МУП ЖЭС

УФАС по Самарской области уличило мэрию Сызрани в нарушении требований антимонопольного законодательства при актуализации схемы теплоснабжения города на 2018 год. На действие городских чиновников пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Заявитель сообщил, что в 2017 году муниципальная «Жилищно-эксплуатационная служба» выполнила работы 
25 декабря 2018, 08:51
В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин

В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин

В ближайшие дни, до четверга включительно, продлится снегопад в Самаре. Как сообщили синоптики, будет облачно, обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег, метель. В дневные часы специалисты Приволжского УГМС прогнозируют от - 5 до - 13 градусов по Цельсию. 
24 декабря 2018, 02:13
В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно. 

- Основные недоработки наблюдаются по уборке входных групп в подъезды, по очистке внутридворовых тротуаров и проездов, - сказал директор городской 
17 декабря 2018, 05:01
Мэрия Самары: «Уборка города ведется в непрерывном режиме»

Мэрия Самары: «Уборка города ведется в непрерывном режиме»

По информации синоптиков, за прошедшую ночь в Самаре выпало почти 6 мм осадков. Как рассказали в Департаменте городского хозяйства и экологии, ночью улично-дорожную сеть очищали от снега 255 единиц техники и 122 специалиста муниципальных предприятий. Уборка производилась в первую очередь 

15 декабря 2018, 12:38
Расход химического реагента в Самаре сократили вдвое

Расход химического реагента в Самаре сократили вдвое

Особенности уборки от снега улично-дорожной сети губернской столицы обсудили на брифинге представители департамента городского хозяйства и экологии и сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России Самары. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина поручила изменить подход к использованию реагентов и по 
12 декабря 2018, 11:18
С главной улицы Сызрани за ночь убрали 132 кубометра снега

С главной улицы Сызрани за ночь убрали 132 кубометра снега

В ночь на вторник, 11 декабря,  в Сызрани убирали город от снега 16 единиц техники. С улицы Советской на отрезке от улицы Победы до Володарского и от Победы до детского парка «Гномик» вывезли 132 кубометра снега. 

Кроме того, рабочие занимались 
11 декабря 2018, 10:46
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