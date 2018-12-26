|
Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
|
26 декабря 2018, 01:24
|
Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района
В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и …
|
26 декабря 2018, 12:49
|
Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ
|
26 декабря 2018, 12:13
|
В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров
|
26 декабря 2018, 11:40
|
В Самаре уничтожили 8 несанкционированных свалок
Сотрудники прокуратуры Красноглинского района областной столицы проверили, как соблюдается природоохранное законодательство. Они нашли 8 несанкционированных свалок в районе. В адрес главы департамента городского хозяйства и экологии Самары внесли представление об устранении нарушений. В итоге заместителя руководителя главы ведомства привлекли к …
|
25 декабря 2018, 09:29
|
Новый скандал вокруг МУП ЖЭС
УФАС по Самарской области уличило мэрию Сызрани в нарушении требований антимонопольного законодательства при актуализации схемы теплоснабжения города на 2018 год. На действие городских чиновников пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Заявитель сообщил, что в 2017 году муниципальная «Жилищно-эксплуатационная служба» выполнила работы …
|
25 декабря 2018, 08:51
|
В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
|
24 декабря 2018, 05:34
|
В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин
В ближайшие дни, до четверга включительно, продлится снегопад в Самаре. Как сообщили синоптики, будет облачно, обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег, метель. В дневные часы специалисты Приволжского УГМС прогнозируют от - 5 до - 13 градусов по Цельсию. …
|
24 декабря 2018, 02:13
|
В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда
В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно.
|
17 декабря 2018, 05:01
|
Мэрия Самары: «Уборка города ведется в непрерывном режиме»
|
15 декабря 2018, 12:38
|
Расход химического реагента в Самаре сократили вдвое
Особенности уборки от снега улично-дорожной сети губернской столицы обсудили на брифинге представители департамента городского хозяйства и экологии и сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России Самары. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина поручила изменить подход к использованию реагентов и по …
|
12 декабря 2018, 11:18
|
С главной улицы Сызрани за ночь убрали 132 кубометра снега
|
11 декабря 2018, 10:46