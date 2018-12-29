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Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева
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29 декабря 2018, 05:24
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В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека
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29 декабря 2018, 04:21
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В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации
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29 декабря 2018, 03:46
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«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»
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29 декабря 2018, 02:26
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СПИК «АвтоВАЗа» одобрили
Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет …
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28 декабря 2018, 08:28
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Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей
«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках …
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26 декабря 2018, 08:27
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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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В Самарской области дорожает газ
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25 декабря 2018, 09:55
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«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей
К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.
«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около …
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24 декабря 2018, 04:03
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На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам
Новые назначения на тольяттинском «АвтоВАЗе»: с 1 января должность вице-президента по закупкам займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975 …
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19 декабря 2018, 12:10
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За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене
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19 декабря 2018, 08:35
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»
В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание …
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14 декабря 2018, 04:26
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ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов
Тем временем Госавтоинспекция попросила Росстандарт отложить на 7 месяцев введение нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Планировалось, что новый ГОСТ начнет действовать уже с 1 января нового года, но из-за особенностей системы ведомственных госзакупок ГИБДД просто не успела подготовиться …
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6 декабря 2018, 08:12
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Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц
В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина, сообщает пресс-служба регионального УФСВНГ.
За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, …
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6 декабря 2018, 05:05
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Какие нововведения ждут россиян в декабре
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30 ноября 2018, 11:45