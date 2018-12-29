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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

В субботу, 29 декабря, на площади Куйбышева стартовала открытая тренировка команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС. В ней участвуют хоккеисты основного и молодежного состава. Напомним, что на площади работают два обновленных катка — один для массового катания, а второй 
29 декабря 2018, 05:24
В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В пятницу, 28 декабря, произошла крупная дорожная авария на трассе в Самарской области. Столкновение случилось на 6 километре дороги «Волжсий - Береза». По данным облМВД, 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал в снегопад со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка 
29 декабря 2018, 04:21
В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

Жители поселка Новосемейкино из Красноярского района области смогли необычно намекнуть местным властям на некачественную уборку улиц в зимний сезон. Они собрали не вывезенный вовремя снег и засыпали им вход в здание районной администрации. Горка получилась приличная - почти в рост 
29 декабря 2018, 03:46
«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

В пятницу, 28 декабря, на 131 километре автомобильной трассы «Самара - Большая Черниговка» произошла смертельная авария. В 06:05 20-летний водитель ехал на «Ладе Приоре» в условиях снегопада со стороны областной столицы в направлении республики Казахстан. По информации регионального ГУ МВД, 
29 декабря 2018, 02:26
СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет 
28 декабря 2018, 08:28
Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках 
26 декабря 2018, 08:27
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
В Самарской области дорожает газ

В Самарской области дорожает газ

Новые тарифы на газ в Самаре в 2019 году.
 
При отсутствии прибора учета:

До 1.01.2019 г.                              С 1.01.2019 г. 
Плита + ЦО с ГВС - 94,38      
25 декабря 2018, 09:55
«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 

24 декабря 2018, 04:03
На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам

На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам

Новые назначения на тольяттинском «АвтоВАЗе»: с 1 января должность вице-президента по закупкам займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975 
19 декабря 2018, 12:10
За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

По итогам ноября средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке в Самарской области составила чуть больше 46 тысяч рублей. Такие данные приводит СОФЖИ. Его специалисты проанализировали 12 тысяч 777 уникальных предложений. На первом месте оказалась Самара, здесь в 
19 декабря 2018, 08:35
В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца 
18 декабря 2018, 06:13
В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»

В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»

В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание 
14 декабря 2018, 04:26
ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов

ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов

Тем временем Госавтоинспекция попросила Росстандарт отложить на 7 месяцев введение нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Планировалось, что новый ГОСТ начнет действовать уже с 1 января нового года, но из-за особенностей системы ведомственных госзакупок ГИБДД просто не успела подготовиться 
6 декабря 2018, 08:12
Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина, сообщает пресс-служба регионального УФСВНГ.

За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, 
6 декабря 2018, 05:05
Какие нововведения ждут россиян в декабре

Какие нововведения ждут россиян в декабре

Двойная пенсия, рост выплат по ОСАГО, получение прав в многофункциональных центрах и многое другое. С 1 декабря жителей России ждут сразу несколько нововведений. К чему стоит готовиться, расскажем в нашей подборке. 
 
С 1 декабря в России в силу вступят сразу несколько 
30 ноября 2018, 11:45
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