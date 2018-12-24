Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних … Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником,