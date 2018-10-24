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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре следователи выясняют все подробности ЧП на строительной площадке, в результате которого пострадал крановщик. В среду, 24 октября, примерно в 11:20 на стройплощадке на улице Карла Маркса в Промышленном районе подломились опоры у строительного крана и он рухнул вниз. 
24 октября 2018, 12:46
В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской

В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской

В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были 
24 октября 2018, 12:20
В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку

Накануне в Кошкинском районе произошла смертельная авария. В 09:13 52-летний мужчина (у которого не было прав на управление автобусом) ехал за рулем ПАЗа задним ходом по улице Октябрьской в селе Орловка. По пути водитель не убедился в безопасности маневра, и 
24 октября 2018, 12:25
Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которую обвиняли в нападении на мужа. Она стала фигурантом дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Во время судебного заседания выяснилось, что женщина напала на 
24 октября 2018, 11:29
На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.

За сборную России будут 
24 октября 2018, 08:32
Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному 
23 октября 2018, 11:15
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате 
11 октября 2018, 03:02
«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

В среду, 10 октября, «Крылья Советов» провели первую тренировку под руководством нового наставника команды Миодрага Божевича.  Напомним, что после победной игры с «Динамо» футболисты получили несколько выходных.

Пока «Крылья» готовятся к новому матчу в неполном составе: в расположении своих 
11 октября 2018, 10:51
Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 
9 октября 2018, 09:06
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