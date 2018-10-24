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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий
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24 октября 2018, 12:46
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В Самаре демонтировали нелегальную автостоянку на Партизанской
В Самаре продолжается охота на незаконные автостоянки: на этот раз убрали нелегальную парковку на улице Партизанской в районе дома № 55. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что местная автостоянка работала без правоустанавливающих документов. В итоге охранная будка и ограждение были …
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24 октября 2018, 12:20
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В Самарской области водитель ПАЗа сбил насмерть 77-летнюю пенсионерку
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24 октября 2018, 12:25
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Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения
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24 октября 2018, 11:29
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На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»
В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.
За сборную России будут …
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24 октября 2018, 08:32
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Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному …
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23 октября 2018, 11:15
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Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
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11 октября 2018, 03:02
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«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером
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11 октября 2018, 10:51
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Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей
Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 …
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9 октября 2018, 09:06