Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья В Тольятти сотрудники угрозыска изъяли у 39-летнего местного жителя в частном доме на улице Яблоневой предмет, похожий на охотничье ружье. По словам его владельца, он сделал ружье самостоятельно.

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