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Материалы по теме:

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

Автобусный парк Самары продолжает пополняться новыми машинами. На днях в город доставили 50 новеньких автобусов «МАЗ». Пока они находятся на стоянке. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт 63 Самара».

Напомним, что к ЧМ 2018 областной центр должен получить 100 пассажирских 

12 марта 2018, 09:05
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 завершена отделка помещений для игроков. Фото со стадиона «Самара Арена» в соцсети опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань».

«Апартаменты» футболистов на стадионе «Самара Арена»: командная раздевалка, санузел, коридор со специальным нескользящим покрытием, по которому спортсмены будут 
2 марта 2018, 11:46
Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Стала известна дата пробного рейса по новой трамвайной ветке к стадиону «Самара Арена», где летом состоятся шесть матчей ЧМ-2018.  Первый тестовый трамвай должен выйти на линию уже 12 марта, уверяет подрядчик. Основные работы завершены на 90 процентов. Об этом в 
28 февраля 2018, 01:10
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня

Появились новые фотографии со стадиона «Самара Арена», на котором запланировано проведение шести матчей ЧМ-2018. Там идет подготовка для укладки футбольного газона. Сейчас будущее поле находится под теплицей. Газон выращивают в Германии. Теплицу обещают разобрать, как только в Самаре потеплеет до 
27 февраля 2018, 04:24
Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» оказался под угрозой из-за морозов. Игру могут отменить, если похолодает до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев, передает 63.ru. Газон влажный, при таких низких 
26 февраля 2018, 07:01
28 тысяч зрительских кресел установили на стадионе «Самара Арена»

28 тысяч зрительских кресел установили на стадионе «Самара Арена»

На трибунах стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018, уже установили 28 тысяч зрительских кресел. Всего их будет 45 тысяч. В завершающую стадию перешли работы по устройству кровли стадиона. Завершен монтаж телеэкранов. В центре будущего футбольного поля действует теплица, чтобы 
22 февраля 2018, 09:40
На стадионе «Самара Арена» установили оба информационных табло

На стадионе «Самара Арена» установили оба информационных табло

В Самаре на новом стадионе для проведения матчей ЧМ-2018 установили оба информационных табло. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили представители компании-заказчика «Спорт-Инжиниринг». В паблике организации в социальной сети опубликовано фото со стадиона «Самара Арена».

«Сейчас полным ходом идет 
20 февраля 2018, 04:26
За охрану стадиона «Самара Арена» заплатят 54,9 млн рублей

За охрану стадиона «Самара Арена» заплатят 54,9 млн рублей

54 миллиона 910 тысяч рублей готово заплатить ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за охрану стадиона «Самара Арена» в период проведения на нем матчей ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчик должен будет обеспечить круглосуточную охрану сооружения на 37-ми постах. На каждом из 

20 февраля 2018, 01:39
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