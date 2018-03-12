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50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару
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12 марта 2018, 09:05
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»
В Самаре на стадионе ЧМ-2018 завершена отделка помещений для игроков. Фото со стадиона «Самара Арена» в соцсети опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань».
«Апартаменты» футболистов на стадионе «Самара Арена»: командная раздевалка, санузел, коридор со специальным нескользящим покрытием, по которому спортсмены будут …
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2 марта 2018, 11:46
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Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата
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28 февраля 2018, 01:10
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Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня
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27 февраля 2018, 04:24
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Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» оказался под угрозой из-за морозов. Игру могут отменить, если похолодает до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев, передает 63.ru. Газон влажный, при таких низких …
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26 февраля 2018, 07:01
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28 тысяч зрительских кресел установили на стадионе «Самара Арена»
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22 февраля 2018, 09:40
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На стадионе «Самара Арена» установили оба информационных табло
В Самаре на новом стадионе для проведения матчей ЧМ-2018 установили оба информационных табло. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщили представители компании-заказчика «Спорт-Инжиниринг». В паблике организации в социальной сети опубликовано фото со стадиона «Самара Арена».
«Сейчас полным ходом идет …
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20 февраля 2018, 04:26
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За охрану стадиона «Самара Арена» заплатят 54,9 млн рублей
54 миллиона 910 тысяч рублей готово заплатить ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за охрану стадиона «Самара Арена» в период проведения на нем матчей ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчик должен будет обеспечить круглосуточную охрану сооружения на 37-ми постах. На каждом из …
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20 февраля 2018, 01:39