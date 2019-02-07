|
Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
|
7 февраля 2019, 12:34
|
В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков
В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше …
|
7 февраля 2019, 11:59
|
В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП
В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за …
|
7 февраля 2019, 11:30
|
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16
Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства.
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного …
|
7 февраля 2019, 11:06
|
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина
|
7 февраля 2019, 10:35
|
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»
|
7 февраля 2019, 09:38
|
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
|
6 февраля 2019, 03:16
|
В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7
|
1 февраля 2019, 09:45
|
Представители НКО помогут самарским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» побороться за победу
Представители социально ориентированных некоммерческих организаций Самарской области проведут консультации полуфиналистов конкурса «Лидеры России» и помогут им определиться с выбором проекта в рамках задания «Сердце Лидера», выполнение которого является обязательным для допуска в финал конкурса.
В соответствии с конкурсным заданием полуфиналистам конкурса …
|
22 января 2019, 03:11
|
До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7
|
22 января 2019, 12:43
|
Самарская область попала в ТОП-10 регионов, где родилось больше всего футболистов
Самарская область попала в ТОП-10 регионов России, где родилось больше всего профессиональных футболистов. Рейтинг составило издание "Спорт Экспресс". Первые три места в нем заняли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Республика Татарстан - четвертая. Ростовская область - пятая. В списке …
|
22 января 2019, 11:12
|
Редактор телерадиокомпании "ТЕРРА" Евгений Курдов стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора
В эти минуты в Самаре проходит торжественная церемония награждения победителей двух конкурсов работников средств массовой информации: на призы губернатора и регионального отделения Союза журналистов России - "Золотое перо". В этом году конкурс на призы главы региона был серьёзно переформатирован. На …
|
17 января 2019, 07:42
|
В Самаре выделят еще 1,5 млн на ЧМ-2018
|
24 декабря 2018, 08:49
|
В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым
В Тольятти на одном из домов по улице Коммунальной художники завершили первый мурал, посвященный прошедшему ЧМ-2018. В частности, мастера увековечили бывшего вратаря сборной Игоря Акинфеева.
|
17 декабря 2018, 08:13
|
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
|
5 декабря 2018, 01:37
|
В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills
В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он …
|
30 ноября 2018, 10:58
|
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере
|
1 ноября 2018, 09:57
Мы Вам перезвоним!