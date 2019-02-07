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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше 
7 февраля 2019, 11:59
В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за 
7 февраля 2019, 11:30
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

В среду, 6 февраля, самарские «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с сербским «Партизаном». Напомним, что в Турции продолжается подготовка команды ко второй половине чемпионата России. Контрольная игра завершилась ничьей со счетом 0:0, соперники так и не смогли распечатать ворота друг 
7 февраля 2019, 09:38
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самарской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства региона 5 созыва. Принять участие в нем могут молодые люди от 18 до 25 лет. Для этого необходимо подать заявку и подготовить свой социально значимый проект. Прием заявок продлится до 24 
6 февраля 2019, 03:16
В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

С пятницы, 1 февраля, в будние дни вместо трамвайного маршрута № 14 «Проспект Кирова - стадион «Самара Арена» перевозить пассажиров до спортивного объекта будет трамвай № 7. Ранее он курсировал от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, а теперь продляется 
1 февраля 2019, 09:45
Представители НКО помогут самарским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» побороться за победу

Представители НКО помогут самарским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» побороться за победу

Представители социально ориентированных некоммерческих организаций Самарской области проведут консультации полуфиналистов конкурса «Лидеры России» и помогут им определиться с выбором проекта в рамках задания «Сердце Лидера», выполнение которого является обязательным для допуска в финал конкурса.

В соответствии с конкурсным заданием полуфиналистам конкурса 

22 января 2019, 03:11
До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

Самарцам будет проще добраться до нового стадиона. В будни до «Самара Арены» пустят трамвай № 7. Новость озвучил городской департамент транспорта.

- Трамвай № 14 действует по временной схеме. В будние дни до Арены сейчас планируется движение трамвая № 7. 
22 января 2019, 12:43
Самарская область попала в ТОП-10 регионов, где родилось больше всего футболистов

Самарская область попала в ТОП-10 регионов, где родилось больше всего футболистов

Самарская область попала в ТОП-10 регионов России, где родилось больше всего профессиональных футболистов. Рейтинг составило издание "Спорт Экспресс". Первые три места в нем заняли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Республика Татарстан - четвертая. Ростовская область - пятая. В списке 
22 января 2019, 11:12
Редактор телерадиокомпании

Редактор телерадиокомпании "ТЕРРА" Евгений Курдов стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора

В эти минуты в Самаре проходит торжественная церемония награждения победителей двух конкурсов работников средств массовой информации: на призы губернатора и регионального отделения Союза журналистов России - "Золотое перо". В этом году конкурс на призы главы региона был серьёзно переформатирован. На 
17 января 2019, 07:42
В Самаре выделят еще 1,5 млн на ЧМ-2018

В Самаре выделят еще 1,5 млн на ЧМ-2018

В Самаре выделят 1,5 млн рублей на содержание дирекции по подготовке города к чемпионату мира по футболу. Такой тендер появился на портале госзакупок. Деньги будут потрачены на завершение разработки концепции наследия. Подрядчика ищет министерство спорта Самарской области.

Согласно техзаданию, 
24 декабря 2018, 08:49
В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым

В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым

В Тольятти на одном из домов по улице Коммунальной художники завершили первый мурал, посвященный прошедшему ЧМ-2018. В частности, мастера увековечили бывшего вратаря сборной Игоря Акинфеева.
 
- Рисунок сделан без техники, методом промышленного альпинизма, одним художником @nim_one_nim, погода была сурова, однако труды 
17 декабря 2018, 08:13
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он 
30 ноября 2018, 10:58
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

Блогер Анна Носова заявила, что самарский центр управления пассажирскими перевозками, наследие мундиаля, теперь используется не в полной мере. "Он был создан для мониторинга дорожного движения во время игр ЧМ. Сейчас центр нагружают только при проведении домашних матчей футбольного клуба «Крылья 
1 ноября 2018, 09:57
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