«Большой брат» проследит за фанатами. В Самаре определили подрядчиков, которые установят систему видеонаблюдения на стадионе «Самара-Арена». Этим займутся компании «Альбитех» и «Безопасность СТ», говорится в сообщении на портале госзакупок. Они поделят между собой 3 млн 140 тысяч рублей примерно в равных пропорциях. Тендер объявляло МВД по Самарской области. Согласно техзаданию, транслировать происходящее на спортобъекте на пульт временного оперативного штаба будут одновременно 48 камер. Исполнителю предстоит расположить их таким образом, чтобы получать, обрабатывать, записывать, отображать и транслировать полную картину событий из внутренних помещений и с трибун. Кроме того, вся видеоинформация должна передаваться в архив главного управления ведомства. Закончить все работы по установке оборудования нужно до 13 декабря этого года. Отмечу, система видеонаблюдения на трех парковках у стадиона будет смонтирована отдельно, в рамках другого аукциона.
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