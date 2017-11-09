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Материалы по теме:

Возле стадиона «Самара Арена» начали строить парковки

Возле стадиона «Самара Арена» начали строить парковки

В Самаре в начале ноября началось строительство парковок около стадиона «Самара Арена», на котором пройдут матчи ЧМ-2018. Одна из парковок – северная, которую «отсыпят щебнем», - будет временной, её площадь составит более 72 тысяч квадратных метров. Две - восточная и 

9 ноября 2017, 02:46
В Самаре на стадионе к ЧМ-2018 идет внутренняя отделка помещений

В Самаре на стадионе к ЧМ-2018 идет внутренняя отделка помещений

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства стадиона «Самара Арена». Вместе с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным и генеральным директором ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным они детально оценили работы по раскружаливанию купола. Важнейший этап возведения арены стартовал на минувшей 

9 ноября 2017, 10:19
Возле стадиона «Самара Арена» построят вертолетный центр

Возле стадиона «Самара Арена» построят вертолетный центр

Компании «Аэросоюз-Девелопмент» будет передан участок почти в 30 тысяч квадратных метров для строительства вертолетного центра.

Вертолетный центр построят на территории Кировского района возле стадиона «Самара Арена» на улице Дальней. Это в районе 16-го километра Московского шоссе. Отметим, в регионе предполагается организовать 

7 ноября 2017, 01:02
Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

На загрузку стадиона «Самара Арена» после ЧМ-2018 будут влиять успехи самарской команды «Крылья Советов», отметил врио губернатора 63-го региона Дмитрий Азаров во время встречи с главой Минспорта РФ.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Дмитрий Азаров и министр спорта России Павел 
3 ноября 2017, 04:00
Система видеонаблюдения за лесами Тольятти заработает с 20 апреля

Система видеонаблюдения за лесами Тольятти заработает с 20 апреля

В Тольятти с 20 апреля 2014 года начнет работать система видеонаблюдения за обстановкой в лесном массиве с использованием вышек одного из операторов сотовой свзяи.

Камеры будут включены круглосуточно, информация будет поступать на мониторы диспетчера ситуационного центра. Об этом было заявлено во 

16 апреля 2014, 11:05
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