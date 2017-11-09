В Тольятти с 20 апреля 2014 года начнет работать система видеонаблюдения за обстановкой в лесном массиве с использованием вышек одного из операторов сотовой свзяи.

Камеры будут включены круглосуточно, информация будет поступать на мониторы диспетчера ситуационного центра. Об этом было заявлено во …