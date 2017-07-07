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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018

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Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера 

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На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

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Стадион «Локомотив» отдадут йогам

Стадион «Локомотив» отдадут йогам

Блогер Анна Носова анонсирует, что в Самаре 18 июня снова пройдет Международный день йоги. В это воскресенье на стадионе "Локомотив» принять участие в мероприятии смогут все желающие независимо от уровня физической подготовки. Впервые Международный день йоги в Самаре отмечали 
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После ЧМ-2018 «Самара Арену» выставят на продажу

Шесть стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют продать свои названия коммерческим структурам после окончания турнира. Как пишут «Известия», арены в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске последуют примеру домашнего стадиона «Спартак», имеющего название «Открытие Арена» 
13 июня 2017, 12:03
Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».

Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
6 июня 2017, 07:57
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