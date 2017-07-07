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Самарских сантехников научат оживлять людей
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6 июля 2017, 11:47
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Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится
В Самаре продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу - 2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. Самарская больница имени Пирогова станет уполномоченной больницей ФИФА. Сейчас в медучреждении проводится масштабный ремонт и закупается оборудование. По последней статье больнице …
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6 июля 2017, 10:38
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Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018
В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».
Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В …
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5 июля 2017, 10:59
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Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018
Обеспечение безопасности объектов чемпионата мира по футболу 2018 года стало главной темой рабочей встречи начальника управления ФСБ России по Самарской области Владимира Татаурова с главой региона Николаем Меркушкиным. Генерал-лейтенант доложил, что его ведомство активно перенимает опыт коллег в организации масштабных …
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4 июля 2017, 02:44
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Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео
В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера …
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3 июля 2017, 10:47
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На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку
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22 июня 2017, 03:10
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Стадион «Локомотив» отдадут йогам
Блогер Анна Носова анонсирует, что в Самаре 18 июня снова пройдет Международный день йоги. В это воскресенье на стадионе "Локомотив» принять участие в мероприятии смогут все желающие независимо от уровня физической подготовки. Впервые Международный день йоги в Самаре отмечали …
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16 июня 2017, 08:00
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После ЧМ-2018 «Самара Арену» выставят на продажу
Шесть стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют продать свои названия коммерческим структурам после окончания турнира. Как пишут «Известия», арены в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске последуют примеру домашнего стадиона «Спартак», имеющего название «Открытие Арена» …
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13 июня 2017, 12:03
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Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты
В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».
Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
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6 июня 2017, 07:57