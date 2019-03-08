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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Самарский стадион попал в финал премии «Лучшая арена 2018 года»

Самарский стадион попал в финал премии «Лучшая арена 2018 года»

Стали известны стадионы, вышедшие в финал премии «Лучшая арена 2018 года». В шорт-лист попал и комплекс «Самара Арена». Помимо него за звание лучшего поборются еще три российских стадиона: в Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Конкуренцию им составят арены в Китае, Венгрии, 

26 февраля 2019, 04:09
На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На первом этаже стадиона «Самара Арена» в секторе В откроют интерактивный музей спорта, пишет СамараКульт. Его площадь составит около одной тысячи квадратных метров. Экспозиция музея расскажет о различных эпохах развития спорта. Часть выставки будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил, в том числе, и в столице 

24 декабря 2018, 07:33
Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку

Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку

3 ноября в Самаре начнет работать новая сельскохозяйственная ярмарка. Ее разместят в «Агропарке» на территории стадиона «Самара Арена». Покупателей там будут ждать ежедневно с 8:00 до 19:00.

Напомним, «Агропарк» у стадиона заработал в сентябре. Там может храниться до 12 тысяч тонн 

2 ноября 2018, 11:40
Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с 

16 октября 2018, 04:42
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