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Самарский стадион попал в финал премии «Лучшая арена 2018 года»
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26 февраля 2019, 04:09
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На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей
На первом этаже стадиона «Самара Арена» в секторе В откроют интерактивный музей спорта, пишет СамараКульт. Его площадь составит около одной тысячи квадратных метров. Экспозиция музея расскажет о различных эпохах развития спорта. Часть выставки будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил, в том числе, и в столице …
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24 декабря 2018, 07:33
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Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку
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2 ноября 2018, 11:40
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Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу
Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с …
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16 октября 2018, 04:42
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