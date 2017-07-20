Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов В Самаре ищут подрядчика для проведения дополнительных работ по ремонту площади Куйбышева и четырех прилегающих скверов. Из городского бюджета на эти цели потратят почти 106 миллионов рублей. Победителя торгов планируют определить 7 августа. Работы он должен закончить к 30 ноября. …