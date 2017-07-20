Сметная документация второго этапа благоустройства вокруг стадиона «Самара Арена» прошла Госэкспертизу. Получено положительное заключение, сообщили в правительстве Самарской области. Согласно проекту, к ЧМ-2018 вокруг лесопарка рядом со стадионом появится ограждение и камеры наблюдения. Также будут установлены специальные экраны для защиты от шума жителей ближайших домов. Речь идет о территории в границах улиц Ташкентская, Демократическая, Волжское, Ракитовское и Московское шоссе. Появятся велодорожки, обустроят газоны с автополивом, оборудуют систему освещения.
|
Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?
|
20 июля 2017, 01:06
|
В Самаре вычислят всех таксистов-нелегалов
Минтранс Самарской области и сервис «Яндекс.Такси» договорись о партнерстве. Стороны будут заниматься развитием в регионе цивилизованного рынка такси. Проект направлен на формирование прозрачности оказания услуг таксомоторных перевозок и подготовку отрасли к наплыву туристов в Самару во время предстоящего ЧМ-2018, говорится …
|
18 июля 2017, 12:50
|
Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов
|
18 июля 2017, 12:35
|
Самарскую больницу приспособят для футбола
|
17 июля 2017, 09:38
|
Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту
Сотрудник пресс-службы областного правительства Анна Ситник на своей странице в «Фейсбуке» рекомендовала горожанам не прогуливаться в радиусе от 1 до 3 километров от стадиона «Самара Арена». На объекте начались работы по окраске металлоконструкций для защиты их от коррозии. Они …
|
7 июля 2017, 07:05
|
Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео
В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера …
|
3 июля 2017, 10:47
|
На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку
|
22 июня 2017, 03:10
|
После ЧМ-2018 «Самара Арену» выставят на продажу
Шесть стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют продать свои названия коммерческим структурам после окончания турнира. Как пишут «Известия», арены в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске последуют примеру домашнего стадиона «Спартак», имеющего название «Открытие Арена» …
|
13 июня 2017, 12:03