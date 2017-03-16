Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги В 2016 году в Самарской губернии извещение о необходимости погасить долги по имущественным налогам получили 430 тысяч жителей. Это каждый четвертый взрослый. За недвижимость, землю и транспорт они задолжали 1 миллиард 300 миллионов рублей. Эти деньги должны были попасть в …