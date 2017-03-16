Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.
Как уже сообщала «ТЕРРА», предприниматели просили признать недействительным вынесенное в мае прошлого года решение ФНС о привлечении их к ответственности за совершение налогового правонарушения. По мнению фискалов, ООО «Самара-Авто» должно было уплатить в бюджет более 18 миллионов рублей налогов, пеней и штрафов. В том числе 13 с половиной миллионов рублей налога на прибыль. Пени по налогу на прибыль оценили в 4 с половиной миллиона.
По мнению налоговиков, в 2012 году компания «Самара-Авто» получила более 63 миллионов рублей от фирм «Спецмонтаж», «Меркурий» и «Вилион». Средства провели по документам в качестве оплаты за автомобили, реализованные физическим лицам. Фискалы посчитали, что граждане за машины рассчитались самостоятельно, поэтому переквалифицировали средства как безвозмездно полученные и доначислили на них все налоги.
В ходе судебного заседания автоторговцы согласились заплатить только НДС и пени по этому налогу. В итоге арбитраж встал на их сторону и признал недействительным доначисление по налогу на прибыль и штрафы, которые превышали 18 миллионов рублей. Это решение теперь обжаловано.
Рассмотрение дела назначено на 5 апреля. Напомню, компания «Самара-Авто» является дилером брендов «Лада», «Шкода» и «Мазда». «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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