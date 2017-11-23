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Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него
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23 ноября 2017, 01:02
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Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор
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23 ноября 2017, 11:51
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В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»
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22 ноября 2017, 04:53
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Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы
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22 ноября 2017, 02:46
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В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП
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16 ноября 2017, 02:33
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В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки
Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца.
«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в …
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14 ноября 2017, 10:46
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Жигулевск: мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу
В Самарской области мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу. Уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в Жигулевске. Подозреваемый – 45-летний гражданин одной из соседних республик.
«В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, …
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13 ноября 2017, 02:39
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21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти
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28 октября 2017, 03:15
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Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек
Сызранке Светлане Исаевой, оставившей кошелёк на багажнике Nissan Almera, и проехавшей так по улицам города, удалось найти видеозапись, на которой, предполагает женщина, видно как один из водителей подбирает упавший аксессуар, пишет «КТВ ЛУЧ»
По предварительным данным, 11 октября …
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14 октября 2017, 03:53
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В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом
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24 августа 2017, 09:49
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Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице
Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.
«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. …
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28 июля 2017, 03:19