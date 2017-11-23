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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

В четверг, 23 ноября, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Автоледи на Audi не заметила столб и врезалась в него. Из-за ДТП на Галактионовской встали трамваи.

«Сегодня утром на пересечении ул. Галактионовская и Студенческий переулок. Водитель АУДИ не заметила 
23 ноября 2017, 01:02
Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

Самара: у таксиста после ДТП оппонент украл видеорегистратор

В Самаре полицейские раскрыли кражу видеорегистратора. Устройство украли у таксиста, попавшего в ДТП.

«41-летний таксист рассказал, что поздно ночью он находился в своем автомобиле, который незадолго до этого припарковал на обочине на улице Гагарина. Спустя некоторое время в него врезалось другое 

23 ноября 2017, 11:51
В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

Во вторник, 21 ноября, в Самаре под колеса автомобиля Toyota попал 70-летний пенсионер. ДТП произошло около 11 часов утра на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда. В народе, после большого числа ДТП с участием пожилых пешеходов, этот 

22 ноября 2017, 04:53
Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Во вторник, 21 ноября, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. 50-летний водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы. Это случилось в 16:30 на Новокуйбышевском шоссе.

«По предварительной версии полицейских, напротив дома 54 по Новокуйбышевскому шоссе водитель допустил наезд на 

22 ноября 2017, 02:46
В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В Самаре пассажиры автобуса и автоледи пострадали в ДТП

В среду, 15 ноября, в Кировском районе Самары попал в ДТП автобус. Пострадали пассажиры и автоледи. Авария произошла в 14:30 на улице Товарной.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Калина», двигалась по улице 

16 ноября 2017, 02:33
В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца. 

«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в 
14 ноября 2017, 10:46
Жигулевск: мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу

Жигулевск: мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу

В Самарской области мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу. Уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в Жигулевске. Подозреваемый – 45-летний гражданин одной из соседних республик.

«В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, 
13 ноября 2017, 02:39
21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

Вчера, 27 октября, примерно в 18:50 на 8 километре автотрассы «Тольятти – Хрящевка – Луначарский» в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной информации сотрудников полиции, 21-летняя девушка на Daewoo Matiz 
28 октября 2017, 03:15
Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек

Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек

Сызранке Светлане Исаевой, оставившей кошелёк на багажнике Nissan Almera, и проехавшей так по улицам города, удалось найти видеозапись, на которой, предполагает женщина, видно как один из водителей подбирает упавший аксессуар, пишет «КТВ ЛУЧ»
 
По предварительным данным, 11 октября 
14 октября 2017, 03:53
В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении матери, оставившей новорожденного ребенка на улице. Перед судом предстанет 21-летняя женщина. Её обвиняют по статье «оставление в опасности».

Инцидент произошел 26 июля в селе Малая Царевщина. По данным силовиков, молодая женщина 

24 августа 2017, 09:49
Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.

«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 
28 июля 2017, 03:19
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