В Самаре сняли нашумевший баннер «Памятник бездействия чиновников» сообщила в твиттере одна из дольщиц самарчанка Ольга Штыкова.

… В Самаре обманутые дольщики дома на Садовой/Вилоновской негодуют. Их баннер «Памятник бездействия чиновников», который они повесили на недострое, сняли. Распоряжение для этого действия дали в мэрии города. Об этомодна из дольщиц самарчанка Ольга Штыкова.