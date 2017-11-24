Дольщиков услышали. Совещание по проблемным объектам долевого строительства с участием врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова шло 9 часов. 22 ноября на встречу с главой региона пришло более 300 обманутых соинвесторов. В таком формате встреча проводилась в истории региона впервые. К 3 часам дня пообщаться с главой региона пришло более 300 обманутых дольщиков, которые представляют инициативные группы из Самары, Тольятти и Волжского района. Чтобы беседа была максимально продуктивной, помимо чиновников областного министерства строительства в совещании участвовали прокурор Самарской области Константин Букреев и главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. В начале беседы Дмитрий Азаров извинился перед собравшимися.
«Я приношу вам свои извинения за тех мошенников, которые были допущены и осуществляли преступные действия в сфере строительства. Я не называю этих людей строителями. Потому что строитель - это благородная, созидательная профессия. Это не строители. Это мошенники, которые в этой отрасли поживились», - сказал Дмитрий Азаров.
Сегодня на территории региона официально зарегистрировано 42 проблемных объекта. 3371 гражданин входит в реестр обманутых дольщиков. Но на самом деле их гораздо больше. Глава региона отдельно обратился к компаниям, которые взялись достроить незавершенные объекты, получили за это земельные участки и не выполнили свои обязательства.
«Если ситуация не будет исправлена, вы в моем лице будете иметь личника. Я буду лично вами заниматься, чего бы мне это ни стоило, я вам это точно обещаю. Я не думаю, что у вас найдется возможность после таких махинаций работать на территории субъекта РФ Самарская область», - заявил Дмитрий Азаров.
Глава региона наметил ближайшие задачи для чиновников - необходимо ускорить процедуру согласования, если проект нужно адаптировать под изменившиеся нормы, уменьшить финансовую нагрузку при подключении к инженерным сетям застройщикам, выполняющим обязательства по завершению строительства проблемных объектов. И местные власти должны активно участвовать в решении этих проблем.
«Наша сегодняшняя встреча только первая по данному вопросу. Думаю, вы понимаете, мне надо было подготовиться и погрузиться в проблематику. Я прекрасно понимаю, что это встреча, которая должна дать старт системной работе в министерстве в муниципалитетах», - отметил глава региона.
Промежуточные итоги работы будут подведены в феврале, когда состоится новая встреча в таком же формате.
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