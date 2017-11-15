Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову "о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". Примерно месяц назад глава региона, выступая публично, обратил внимание на ситуацию с незначительным объемом местных продуктов на полках магазинов и пообещал провести соответствующую работу с сетевыми и торговыми компаниями. Именно на этот момент и обратил внимание надзорный орган. Дмитрий Азаров прокомментировал предостережение ФАС.
"Мы внимательно изучим, что же именно насторожило коллег из федеральной антимонопольной службы. Но моя задача как губернатора - в том, чтобы все предприятия, которые есть в Самарской области, работали. Чтобы мы производили как можно больше продукции, а это, естественно, возможно только в одном случае - если будут появляться новые рабочие места, в том числе, высокопроизводительные. Я сделаю все, чтобы именно продукция самарских предприятий была конкурентоспособна", - сообщил Дмитрий Азаров.
|
В Сызрани Дмитрий Азаров и Александр Карелин открыли турнир по греко-римской борьбе
В Сызрани прошли финальные поединки открытого Кубка Самарской области по греко-римской борьбе. В торжественном открытии турнира приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.
Местный ФОК "Надежда" был полон. Поздравить спортсменов и болельщиков пришли депутат …
|
15 ноября 2017, 05:22
|
Самара: за Дмитрием Азаровым в соцсеть Twitter вышли министры
Виртуальная перекличка удалась. Уже почти 20 ведомств региона и около 30 областных ВИП-чиновников откликнулись на призыв врио губернатора Дмитрия Азарова «быть ближе к людям» в соцсетях. Служащие и министерства устроили в течение двух прошедших суток настоящий репост-марафон ставших уже знаменитыми …
|
15 ноября 2017, 11:13
|
В Сызрани обустроят велодорожки к 2018 году
|
15 ноября 2017, 10:39
|
В Самаре назван «Студент года – 2017»
|
14 ноября 2017, 03:11
|
В Самарское УФАС пожаловались на РЖД
Управление ФАС по Самарской области возбудило в отношении филиала ОАО «РЖД» Куйбышевской железной дороги дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства. Поводом послужило обращение компании «ВолгаУралТранс», которая является собственником железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к станциям Безымянка, Кряж, Жигулевское Море, …
|
8 ноября 2017, 06:01
|
Антимонопольщики заявили о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета
|
1 ноября 2017, 02:24
|
ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%
Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
|
1 ноября 2017, 10:06
|
Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными
Аукционная эпопея с колесом обозрения в парке Гагарина подошла к концу. Управление ФАС по Самарской области признало законными торги на установку аттракциона. Подписание контракта с их победителем было приостановлено две недели назад после жалоб двух других участников. Антимонопольщики решили проверить …
|
25 октября 2017, 08:14