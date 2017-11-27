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Под Самарой женщина и дети 3 и 10 лет пострадали в ДТП
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3 ноября 2017, 01:55
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом
Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет …
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3 октября 2017, 10:53
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Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек
В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился …
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27 июля 2017, 03:36
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В самарской квартире нашли тело молодой девушки
Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления …
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31 января 2017, 09:57
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Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской
Накануне в Самаре случилось коммунальное ЧП – семья отравилась газом. Инцидент произошел 15 января на улице Партизанской, в квартире 192-го дома. Пострадал ребенок – 8-летняя девочка. Также отравление получила 29-летняя женщина, сообщает сайт samru.
Предварительно причиной происшествия называют …
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16 января 2017, 09:56
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В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом
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3 января 2017, 04:34
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В ДТП под Сызранью пострадали 7 человек
Причиной аварии, по предварительным данным ГИБДД, стало нежелание водителя иномарки уступить дорогу. Водитель легковушки марки Nissan поворачивал с правой обочины и не пропустил вперед Volkswagen. Последняя машина двигалась в попутном направлении, и по правилам дорожного движения водитель японского авто …
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24 августа 2016, 08:17
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В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей
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16 августа 2016, 02:55