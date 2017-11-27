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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой женщина и дети 3 и 10 лет пострадали в ДТП

Под Самарой женщина и дети 3 и 10 лет пострадали в ДТП

В четверг, 2 ноября, под Самарой на территории Волжского района произошло ДТП, в котором пострадали дети. Автомобиль Ford Focus врезался в «КамАЗ».
По данным полиции, иномарка двигалась в сторону поселка Алексеевка. За рулем находился 42-летний мужчина.

По предварительной версии 
3 ноября 2017, 01:55
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
 
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет 
3 октября 2017, 10:53
Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек

Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек

В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился 

27 июля 2017, 03:36
В самарской квартире нашли тело молодой девушки

В самарской квартире нашли тело молодой девушки

Молодая девушка найдена мертвой в самарской квартире. Тело обнаружили в доме на улице Мориса Тореза в понедельник, 30 января, уже около полуночи. По сообщению портала samru.ru, погибшей было 24 года. По предварительной информации, смерть могла наступить в результате отравления 
31 января 2017, 09:57
Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Накануне в Самаре случилось коммунальное ЧП – семья отравилась газом. Инцидент произошел 15 января на улице Партизанской, в квартире 192-го дома. Пострадал ребенок – 8-летняя девочка. Также отравление получила 29-летняя женщина, сообщает сайт samru.

Предварительно причиной происшествия называют 
16 января 2017, 09:56
В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом

В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом

Инцидент произошел в Самаре в ночь с 2 на 3 января в квартире одного из домов на пересечении Авроры с Аэродромной.
По предварительным данным, мужчина и женщина в возрасте около 38 лет, а также 8-летняя девочка скончались в результате отравления 

3 января 2017, 04:34
В ДТП под Сызранью пострадали 7 человек

В ДТП под Сызранью пострадали 7 человек

Причиной аварии, по предварительным данным ГИБДД, стало нежелание водителя иномарки уступить дорогу. Водитель легковушки марки Nissan поворачивал с правой обочины и не пропустил вперед Volkswagen. Последняя машина двигалась в попутном направлении, и по правилам дорожного движения водитель японского авто 
24 августа 2016, 08:17
В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей

В Куйбышевском районе Самары иномарки сбили двух детей

За минувшие сутки в Куйбышевском районе Самары произошло два ДТП, в котором пострадали дети-пешеходы.

Информация о первом ДТП поступила в полицию 15 августа в 13 часов 30 минут. На улице Восстания 40-летняя автоледи на автомобиле «Ниссан Примера» сбила 11-летнего мальчика, ехавшего 

16 августа 2016, 02:55
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