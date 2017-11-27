В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом Инцидент произошел в Самаре в ночь с 2 на 3 января в квартире одного из домов на пересечении Авроры с Аэродромной.

По предварительным данным, мужчина и женщина в возрасте около 38 лет, а также 8-летняя девочка скончались в результате отравления …