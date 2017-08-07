Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными воспитанниками, сохранить выделяемые бюджетные средства в 63-м регионе.
Чтобы закрепить сотрудничество, 12 августа самарцы и тольяттинцы проведут товарищескую встречу – она состоится на льду «Лада-Арены» в Автограде.
Напомним, предстоящий сезон ЦСК ВВС проведет в Высшей хоккейной лиге. Принимать домашние матчи самарцы будут на площадке спорткомплекса «Кристалл».
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