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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Самарским МП никто денег не дает

Самарским МП никто денег не дает

Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что 

4 августа 2017, 09:58
В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В блогах: от тольяттинских водителей прячут светофоры

В «Паблике Тольятти» социальной сети «ВКонтакте» водители Автограда пожаловались на «замаскированный» светофор, неподалеку от пересечения улиц Коммунистической и Механизаторов. По словам автомобилистов, там недавно установили знак пешеходного перехода. Заботу о пешеходах, конечно, можно только приветствовать. Однако неожиданно возникла проблема 
4 августа 2017, 05:57
В Тольятти рабочий упал в траншею и его засыпало глиной

В Тольятти рабочий упал в траншею и его засыпало глиной

В среду, 2 августа, в Тольятти на улице Дзержинского, где проводились земляные работы, произошел обвал грунта. Рабочий упал в траншею, и его засыпало.

Спасатели сумели извлечь пострадавшего с помощью шанцевого инструмента.

«После падения в траншею пострадавший оказался засыпанным 
3 августа 2017, 02:43
В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

Правоохранительные органы Тольятти начали проверку по факту инцидента во дворе на улице Автостроителей. Вечером 31 июля оттуда в местную больницу привезли пятерых подростков 16–17 лет с разбитыми лицами и сломанными носами. По предварительным данным, они пострадали в массовой драке. Число 
2 августа 2017, 09:52
Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Семь лет назад съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» стала свидетелем выписки тройняшек из самарского роддома. Их встречал счастливый отец. Чтобы прокормить семью, он работал на износ. В день, когда малышам исполнилось 5 месяцев, мужчина умер. 7 лет многодетная мама ютится со 

1 августа 2017, 06:12
В Самаре начался бум тройняшек

В Самаре начался бум тройняшек

В Самарской областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. С чем это связано, смотрите 

1 августа 2017, 05:06
Пятилетняя малышка стала жертвой эскалатора в тольяттинском ТЦ

Пятилетняя малышка стала жертвой эскалатора в тольяттинском ТЦ

Сегодня, 1 августа, в региональных средствах массовой информации появилось сообщение о ЧП в тольяттинском торговом центре. В местную больницу поступила пятилетняя девочка с травмой руки – ей оторвало палец. По словам родителей маленькой пациентки, ее руку затянуло в ленту эскалатора. 
1 августа 2017, 02:43
Появились изображения Самары в 2022 году

Появились изображения Самары в 2022 году

В Интернете опубликованы эскизы для проекта обновления исторического центра Самары. Его планируют воплотить в жизнь не позднее 2022 года, пишет bigvill. Изменения должны произойти на улицах Фрунзе и Красноармейской. Эскизы были подготовлены в рамках конкурса совместной программы развития городской 
1 августа 2017, 08:16
Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарский клуб ЦСК ВВС заявлен на чемпионат Высшей хоккейной лиги. Такое решение было принято на заседании организационного комитета второй по значимости лиги российского хоккея. Финансирование будет вестись на средства бюджета Самарской области и спонсоров в соотношении 50 на 50, причем 

7 июля 2017, 01:32
В Самаре откроют «Хоккейный клуб ЦСК ВВС» в статусе некоммерческой организации

В Самаре откроют «Хоккейный клуб ЦСК ВВС» в статусе некоммерческой организации

Правительство Самарской области решило создать некоммерческую организацию «Хоккейный клуб ЦСК ВВС». НКО будет заниматься предоставлением услуг в сфере физкультуры и спорта, связанных с развитием профессионального и любительского хоккея в регионе, в том числе детского, юношеского и молодежного, говорится в сообщении 

15 июня 2017, 07:00
Хоккейному клубу

Хоккейному клубу "Лада" нужно стать прозрачным

Ситуацию вокруг хоккейного клуба "Лада" обсудили на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с министром спорта Дмитрием Шляхтиным, генеральным директором команды Владимиром Вдовиным и членами областной федерации хоккея. Поводом стал неудачный результат главной хоккейной команды области "Лады" в чемпионате КХЛ, 

25 апреля 2017, 07:19
Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей 

30 января 2017, 03:04
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