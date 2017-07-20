Поехали: На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке В Самаре на пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке. Пока в одном направлении - в сторону выезда из города. Машины едут по двум полосам. В субботу будет запущена ещё одна в противоположном направлении. На месте сегодня …