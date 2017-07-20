На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч - М-5 «Урал», по которой будут въезжать в город гости мундиаля.
Напомню, в преддверии чемпионата мира по футболу в Самаре также идет реконструкция четвертой очереди набережной, Струковского сада и площади Куйбышева. Последнюю планируют сдать до конца октября, к этому же сроку собираются закончить работы в "струкачах", а участок у Ладьи обещают завершить в марте 2018-го года.
И буквально сегодня стало известно, что во время второго этапа благоустройства территории около строящегося стадиона "Самара-Арена" в границах улиц Ташкентской, Демократической, а также Московского, Ракитовского и Волжского шоссе скоро построят рекреационные пешеходные зоны, которые оборудуют навигационной информационной системой и украсят архитектурной подсветкой. Территорию местного лесопарка огородят, там установят камеры видеонаблюдения, а близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.
Всего в Самаре почти два десятка крупных объектов, которые приведут в порядок к чемпионату мира по футболу 2018 года, игры которого пройдут, в том числе, и в столице нашего региона.
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