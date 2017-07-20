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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Поехали: На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке

Поехали: На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке

В Самаре на пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке. Пока в одном направлении - в сторону выезда из города. Машины едут по двум полосам. В субботу будет запущена ещё одна в противоположном направлении. На месте сегодня 

20 июля 2017, 01:36
Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018

Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018

Осужденные трех самарских колоний - шестой, десятой и тринадцатой - начали выпускать товары к предстоящему чемпионату мира по футболу. В перечне продукции – металлические ограждения для дворов, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. Произведенные товары районные власти уже используют для благоустройства 

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Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Завершить ремонт на трассе Волжский – Курумоч - «Урал» под Самарой планируют через месяц. Рабочие уже уложили верхний слой асфальтового покрытия.  Протяженность дороги – почти четыре километра. Она является частью гостевого маршрута ЧМ-2018. По ней болельщики будут добираться из аэропорта 

20 июля 2017, 01:06
Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

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20 июля 2017, 10:03
Самарские православные верующие отправились в крестный ход

Самарские православные верующие отправились в крестный ход

В среду самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный ко дню празднования явления Казанской иконы Божией Матери. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный поход в село Каменный Брод Красноармейского района.
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19 июля 2017, 09:32
Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений 

19 июля 2017, 07:47
В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и 
19 июля 2017, 09:06
Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Мэрия Самары объявила два аукциона по поиску подрядчиков для ремонта дворовых территорий и проездов к ним. Общая цена контракта - 121 млн рублей, выполнить работы нужно до 31 октября. Деньги выделяются из городского и областного бюджетов в рамках реализации программы 

19 июля 2017, 10:21
Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Во вторник, 18 июля, очевидцы сообщили о коммунальной аварии, произошедшей в Самаре в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

«Прорвало трубу, залило дорогу, двор кипятком», - написал автор сообщения.
18 июля 2017, 03:37
Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов

Нужно больше зелени: на ремонт площади Куйбышева добавят более 100 миллионов

В Самаре ищут подрядчика для проведения дополнительных работ по ремонту площади Куйбышева и четырех прилегающих скверов. Из городского бюджета на эти цели потратят почти 106 миллионов рублей. Победителя торгов планируют определить 7 августа. Работы он должен закончить к 30 ноября. 

18 июля 2017, 12:35
Самарский рабочий упал с крыши при ремонте дома на Красноармейской

Самарский рабочий упал с крыши при ремонте дома на Красноармейской

В Самаре во время ремонта дома на улице Красноармейской произошло ЧП. С крыши дома №62, расположенного в районе пересечения с Арцыбушевской, упал рабочий. По данным «Самарской газеты», здание ремонтируют по программе Фонда капремонта. Это «сталинский» дом переменной этажности – 
14 июня 2017, 10:19
По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа

По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа

С 13 июня по 22 июня 2017 года включительно в Самаре будет ограничено движение по улице Николая Панова на пересечении с улицей Подшипниковая, сообщает администрация Самары.
Впрочем, с 23 июня проехать в этом районе будет все равно затруднительно. Как сообщает мэрия, 

13 июня 2017, 09:57
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