В блогах: «Когда Киркомбинат был жилым» … Блогер Игорь Кондратьев снова обращается , как он пишет, к неизвестной Самаре. «Вернее, окрестностям города в старые времена. Карта 1927 года показывает, что там, где сейчас пролегает Заводское шоссе, раньше была небольшая жилая зона, пригородная зона, но не дачи. Там,