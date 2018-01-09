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В Тольятти теплоэнергетики требуют признать банкротом «Департамент ЖКХ»

Самарская компания «Т Плюс» потребовала признать банкротом ООО «Департамент ЖКХ города Тольятти». Соответствующее заявление подано в областной Арбитражный суд. Основанием для подачи иска послужила задолженность этой управляющей компании за полученное тепло в размере 3 миллиона 700 тысяч рублей, образовавшаяся с 

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Новый памятник пивовару открыли в Самаре

Новый памятник пивовару открыли в Самаре

В четверг, 28 декабря, в Самаре открыли новый арт-объект – памятник пивовару. Он установлен рядом с пивзаводом на Волжском проспекте. Идея возникла еще в 2012 году, во время работы оргкомитета "Культурная Самара", который возглавлял Дмитрий Азаров, в настоящее время исполняющий 
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Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

В Самаре в сквере у дома №120 по улице Фрунзе, где появится музей Эльдара Рязанова, пройдет вечер, посвященный встрече Нового года. 31 декабря там запланирована праздничная программа. С 16 часов будут показывать новогодние фильмы известного режиссера. А с 18:00 начнется 

28 декабря 2017, 02:17
В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

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В Самаре чиновники сняли висевшее над Ново-Вокзальной ведро

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В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло

В январе 2018 года самарцам повторно придут декабрьские квитанции за тепло. «ЭнергосбыТ Плюс Самара» продублирует «платежки» для удобства клиентов, сообщила пресс-службе «Т Плюс». Предварительные квитанции жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска уже получили в рамках акции «В Новый год – без 
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В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло

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В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК

В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»

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24 апреля завершается лицензирование управляющих компаний Самарской области

В частности, решится вопрос о выдаче разрешения на продолжение деятельности одному из крупнейших предприятий региона - управляющей компании «Жилищно-коммунальная система» (ЖКС).

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24 апреля 2015, 09:45
В Самаре составили список худших управляющих компаний

В Самаре составили список худших управляющих компаний

Самарские чиновники назвали лидеров среди управляющих организаций по количеству претензий к их работе - военная «Славянка», гражданские «Альтернатива» и «ЖКС». Еженедельно городская служба жилконтроля проводит более 150 проверок, в результате которых коммунальщикам выносят штрафы на общую сумму под миллион рублей. 

26 марта 2014, 04:00
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