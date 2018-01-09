На самарском рынке жилищно-коммунальных услуг назревает новый скандал. Одна из крупнейших управляющих компаний «Жилищно-коммунальная система», которая обслуживает более 1000 домов в 4 районах города, в 2017 году фактически провалила программу по текущему ремонту. Выполнена лишь половина от запланированного объема работ. Таким образом, не освоенными остались более 140 миллионов рублей, собранных с жителей.
Супруги Евсеевы живут на 5-м этаже дома №18 на улице Красных Коммунаров. Свое жилье пенсионеры показывают со слезами на глазах.
Наталья Евсеева, житель дома №18 по улице Красных Коммунаров:
- Как дождь - все течет. По проводу. Лампочка тухнет сразу. Пластмасса загоралась, мы думали - расплавится и будет пожар.
Из-за дырявой крыши новый дорогостоящий ремонт в квартире пенсионеров оказался испорчен. Дом Евсеевых обслуживает управляющая компания «Жилищно-коммунальная система».
Виктор Часовских, руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль":
- Сейчас много вопросов и обращений идет от жителей Самары по поводу управляющей компании ЖКС.
Специалисты отмечают, что, если управляющая компания не выполняет свои обязательства по текущему ремонту, нужно жаловаться сначала в муниципальный жилищный контроль, затем в государственную жилинспекцию и, наконец, в прокуратуру.
Виктор Часовских, руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль":
- На мой взгляд, надо сделать официальный запрос в УК, чтобы они дали пояснение, в связи с чем это произошло. Если эти пояснения вас не удовлетворили, то смело принимайте решение о смене управляющей компании. Почему? Потому что, если УК не выполняет ваше задание, значит, это не та УК, которая вам нужна.
Сегодня компания ЖКС буквально завалена обращениями от негодующих жителей, так и не дождавшихся уже оплаченного ими текущего ремонта. По данным, представленным на официальном сайте управляющей компании, в 2017 году ЖКС планировала провести работы на сумму в 277 миллионов рублей. Из них, по словам руководства, было освоено всего 140. Куда делись оставшиеся 137 млн рублей и где еще 118 миллионов, не освоенные в предыдущие годы, пока не известно. В общей сложности речь идет о 324 миллионах рублей, собранных с населения на текущий ремонт, но так и не потраченных по назначению.
|
район
|
Остаток неосвоенных средств на 01.01.17
|
Планируемые работы
согласно решениям собственников
на 2017 год
|
Советский
|
55 012,76
|
137 369,59
|
Ж/д
|
33 359,68
|
72 707,95
|
Октябрьский
|
27 001,14
|
60 786,30
|
Самарский
|
3 126,77
|
6 537,34
|
итого
|
118 500,35
|
277 401,18
ТАБЛИЦА источник gks-samara.ru
На официальном сайте УК в разделе "раскрытие информации" данные о фактически выполненных работах, начиная с апреля 2017 года, отсутствуют. Хотя эта информация по закону должна обновляться регулярно. "ТЕРРА" направила официальный запрос в ООО «ЖКС» с просьбой прояснить ситуацию. В своём ответе коммунальщики не стали обсуждать конкретные суммы, потраченные на ремонт и указанные в запросе редакции. Ограничились обещанием исправить ситуацию в 2018 году. «ТЕРРА» будет следить за развитием событий.