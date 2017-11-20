В Самаре появится новая автоматизированная система управления дорожным движением на Московском шоссе. Она включает светофоры, детекторы транспорта и систему видеонаблюдения. Установка необходимого оборудования началась в 2017 году. Элементы АСУУД уже начали вводить на улице Авроры.
«В текущем году начаты работы по установке АСУДД на Московском шоссе. После завершения данных работ и настройки оборудования ожидается увеличение пропускной способности всех перекрестков и увеличение общей скорости потока», - сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
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