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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

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В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы

В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы

На пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, который раньше называли «диким перекрестком», корректируют схему движения. Напомним, в конце октября там установили светофоры. Жители Самары пожаловались в «Самарадортранссигнал», что движению по Кирова в направлении Физкультурной через перекресток с Победой мешает 
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В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»

В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»

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Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по улице Луначарского в районе Московского шоссе, по данным источников ТЕРРЫ, должны открыть уже на этой неделе. И если водители, уставшие от пробок, смогут вздохнуть относительно свободно, то у пассажиров и сотрудников метро может возникнуть ряд новых неудобств. 

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7 ноября в центре Самары перекрыли движение транспорта

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В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

Возле станции метро «Московская», на кольце улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе в четверг, 2 ноября, начали монтировать новые светофоры. Заработать в штатном режиме они должны, когда будет открыто полноценное движение по развязке с возможностью проезда по улице Луначарского – 

3 ноября 2017, 11:45
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