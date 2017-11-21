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Подписаны соглашения с Агентством стратегических инициатив
Врио губернатора Дмитрий Азаров и директор федерального Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на рабочем совещании подписали два соглашения о сотрудничестве. Первое касается улучшению системы непрерывного образования и развития детей-инвалидов. Второе - запуска в Самарской области проекта «Открытая реанимация», суть которого …
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20 ноября 2017, 06:15
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Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары
Дума городского округа Самара опубликовала списки членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Отметим, в требованиях к кандидатам убрали ограничения по возрасту и трудовому стажу, а также конкретизацию высшего профессионального образования.
«Сферы государственного, муниципального управления, экономики, …
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17 ноября 2017, 04:27
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Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре
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17 ноября 2017, 01:39
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Дмитрий Азаров встретился с лидерами профсоюзного движения Самарской области
Накануне празднования Дня профсоюзов состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с руководителями членских организаций областной федерации. Сейчас на территории региона работает 34 профсоюза. Они объединяют 2,5 тысячи первичных организаций и 600 тысяч человек. Среди вопросов, которые подняли …
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16 ноября 2017, 05:48
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Служба Госфинконтроля Самарской области ликвидирована
Единственным вопросом повестки дня заседания правительства региона в понедельник стала оптимизация службы государственного контроля.
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24 октября 2016, 05:28