Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары Дума городского округа Самара опубликовала списки членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Отметим, в требованиях к кандидатам убрали ограничения по возрасту и трудовому стажу, а также конкретизацию высшего профессионального образования.



«Сферы государственного, муниципального управления, экономики, …