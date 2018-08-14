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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге 
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В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

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В связи с марафоном в Самаре будут введены временные ограничения на 

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Главные темы программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»

Главные темы программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». Со всеми событиями, которые произошли за день, вас познакомят ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Пока идут последние приготовления к эфиру, предлагаем ознакомиться со списком главных тем:
Двойной юбилей. На 
13 августа 2018, 06:17
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции 

29 июня 2018, 09:25
Новый торговый центр и велодорожки появятся на Алма-Атинской в Самаре

Новый торговый центр и велодорожки появятся на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре администрация выделила участок, площадью более 10 тысяч квадратных метров, под строительство торгово-выставочного центра. Площадка расположена в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загоры. Под оборудование временной парковки ТЦ предусмотрена территория, площадью 160 квадратных метров. Информация опубликована на сайте мэрии. 

28 мая 2018, 11:26
Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили  после проверок 
14 мая 2018, 01:05
Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для 

24 апреля 2018, 08:03
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