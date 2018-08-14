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Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью
13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге …
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14 августа 2018, 10:37
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В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта
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14 августа 2018, 10:07
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Главные темы программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»
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13 августа 2018, 06:17
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре
28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции …
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29 июня 2018, 09:25
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Новый торговый центр и велодорожки появятся на Алма-Атинской в Самаре
В Самаре администрация выделила участок, площадью более 10 тысяч квадратных метров, под строительство торгово-выставочного центра. Площадка расположена в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загоры. Под оборудование временной парковки ТЦ предусмотрена территория, площадью 160 квадратных метров. Информация опубликована на сайте мэрии. …
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28 мая 2018, 11:26
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Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок
В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили после проверок …
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14 мая 2018, 01:05
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Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области
Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для …
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24 апреля 2018, 08:03