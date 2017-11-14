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Материалы по теме:

Жесткий разговор

Жесткий разговор

Сегодня в Самаре под председательством ВРИО губернатора Дмитрия Азарова прошло очередное заседание регионального правительства.
Региональный кабинет министров поддержал изменения в областном законе "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области". Это позволит изымать из долгосрочной аренды землю, которая 

13 ноября 2017, 06:20
В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров

В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров восстановил свой аккаунт в соцсети Twitter.

«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса "Студент года 2017" восстановил аккаунт. Всем хорошего дня!» - написал глава региона в «Твиттере» в воскресенье, 12 ноября.

«Всем спасибо за радушный 

13 ноября 2017, 09:23
В Самарскую область с рабочим визитом приехал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

В Самарскую область с рабочим визитом приехал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

В эти минуты он принимает участие в совещании в Белом доме, где обсуждается правоприменительная практика территориальных контрольно-надзорных органов 63 региона. По оценке федерального чиновника, эти ведомства в ближайшее время должны сосредоточиться на работе по улучшению инвестиционного климата губернии. Кроме того 

10 ноября 2017, 12:02
Дмитрий Азаров по итогам октября оказался в первой десятке общероссийского медиарейтинга региональных лидеров

Дмитрий Азаров по итогам октября оказался в первой десятке общероссийского медиарейтинга региональных лидеров

Глава Самарской области Дмитрий Азаров по итогам октября оказался в первой десятке общероссийского медиарейтинга региональных лидеров. Он прибавил сразу 2 позиции. По количеству упоминаний в СМИ и индексу цитируемости в ПФО он занял третье место после президента Татарстана Рустама Минниханова 

10 ноября 2017, 11:38
В состав новой Общественной палаты Самарской области войдет Виктор Сойфер

В состав новой Общественной палаты Самарской области войдет Виктор Сойфер

Виктор Сойфер войдет в состав новой Общественной палаты Самарской области, процесс формирования которой сейчас уже идет. Таким образом, он принял предложение врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. После того, как общественная организация будет до конца укомплектована, ее члены выберут председателя. 

10 октября 2017, 09:51
Президент СГАУ Виктор Сойфер празднует 70-летний юбилей

Президент СГАУ Виктор Сойфер празднует 70-летний юбилей

Сегодня, 18 июня, президенту Самарского государственного аэрокосмического университета Виктору Сойферу исполнилось 70 лет. В вузе он работает с 1968 года. На протяжении двадцати лет, с 1990 по 2010 год, Виктор Сойфер являлся его ректором. На прошлой неделе повторно был избран 
18 июня 2015, 04:26
Виктор Сойфер избран президентом СГАУ во второй раз

Виктор Сойфер избран президентом СГАУ во второй раз

На этой неделе президентом Самарского государственного аэрокосмического университета уже во второй раз был избран Виктор Сойфер. Его кандидатуру одобрили в Минобрнауки России, а затем поддержали члены учёного совета СГАУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Отметим, 18 июня Виктор Сойфер отпразднует 
10 июня 2015, 05:13
Общественная палата региона представила традиционный ежегодный доклад

Общественная палата региона представила традиционный ежегодный доклад

Общественная палата Самарской области определила болевые точки регионального гражданского общества. Они обозначены в традиционном ежегодном докладе.

В сфере ЖКХ, к примеру, одна из главных проблем - это взаимоотношения собственников жилья с управляющими компаниями. Как отметил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, 

17 февраля 2015, 04:02
Президент СГАУ Виктор Сойфер стал почетным гражданином Самарской области

Президент СГАУ Виктор Сойфер стал почетным гражданином Самарской области

В 63-м регионе на одного почетного гражданина стало больше. Высокое звание получил президент Самарского государственного аэрокосмического университета, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. Как сообщил губернатор Николай Меркушкин, звание Виктору Сойферу было обещано в качестве награды, если СГАУ войдет 

29 декабря 2014, 04:43
Константин Титов стал заместителем Виктора Сойфера в Общественной палате Самарской области

Константин Титов стал заместителем Виктора Сойфера в Общественной палате Самарской области

Экс-сенатор Самарской области Константин Титов (на фото) стал заместителем председателя Общественной палаты региона, которую в свою очередь уже в третий раз возглавил президент СГАУ Виктор Сойфер.

Об этом стало известно в среду, 12 ноября, на первом пленарном заседании палаты 
13 ноября 2014, 09:45
Гуманитарная помощь для Крыма остается на складе в Самарской области

Гуманитарная помощь для Крыма остается на складе в Самарской области

На пророссийских сайтах появилась информация о том, что большая часть гуманитарной помощи, направленной в Крым из 20 регионов России, оказалась разворованной. Такое заявление сделал глава нового субъекта федерации Сергей Аксенов. По его словам, гуманитарные грузы появились в открытой продаже на 

11 июня 2014, 05:58
Николай Меркушкин поздравил членов областной Общественной палаты с 5-летием

Николай Меркушкин поздравил членов областной Общественной палаты с 5-летием

Общественная палата Самарской области празднует 5-летний юбилей. В её составе более 40 человек, представляющих интересы 3 миллионов жителей региона. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил членов палаты с «первой пятилеткой» и заметил: без поддержки населения он не смог бы добиться 

20 ноября 2013, 02:09
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