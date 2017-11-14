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Жесткий разговор
Сегодня в Самаре под председательством ВРИО губернатора Дмитрия Азарова прошло очередное заседание регионального правительства.
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13 ноября 2017, 06:20
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В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров восстановил свой аккаунт в соцсети Twitter.
«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса "Студент года 2017" восстановил аккаунт. Всем хорошего дня!» - написал глава региона в «Твиттере» в воскресенье, 12 ноября.
«Всем спасибо за радушный …
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13 ноября 2017, 09:23
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В Самарскую область с рабочим визитом приехал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов
В эти минуты он принимает участие в совещании в Белом доме, где обсуждается правоприменительная практика территориальных контрольно-надзорных органов 63 региона. По оценке федерального чиновника, эти ведомства в ближайшее время должны сосредоточиться на работе по улучшению инвестиционного климата губернии. Кроме того …
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10 ноября 2017, 12:02
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Дмитрий Азаров по итогам октября оказался в первой десятке общероссийского медиарейтинга региональных лидеров
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10 ноября 2017, 11:38
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В состав новой Общественной палаты Самарской области войдет Виктор Сойфер
Виктор Сойфер войдет в состав новой Общественной палаты Самарской области, процесс формирования которой сейчас уже идет. Таким образом, он принял предложение врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. После того, как общественная организация будет до конца укомплектована, ее члены выберут председателя. …
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10 октября 2017, 09:51
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Президент СГАУ Виктор Сойфер празднует 70-летний юбилей
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18 июня 2015, 04:26
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Виктор Сойфер избран президентом СГАУ во второй раз
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10 июня 2015, 05:13
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Общественная палата региона представила традиционный ежегодный доклад
Общественная палата Самарской области определила болевые точки регионального гражданского общества. Они обозначены в традиционном ежегодном докладе.
В сфере ЖКХ, к примеру, одна из главных проблем - это взаимоотношения собственников жилья с управляющими компаниями. Как отметил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, …
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17 февраля 2015, 04:02
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Президент СГАУ Виктор Сойфер стал почетным гражданином Самарской области
В 63-м регионе на одного почетного гражданина стало больше. Высокое звание получил президент Самарского государственного аэрокосмического университета, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. Как сообщил губернатор Николай Меркушкин, звание Виктору Сойферу было обещано в качестве награды, если СГАУ войдет …
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29 декабря 2014, 04:43
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Константин Титов стал заместителем Виктора Сойфера в Общественной палате Самарской области
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13 ноября 2014, 09:45
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Гуманитарная помощь для Крыма остается на складе в Самарской области
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11 июня 2014, 05:58
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Николай Меркушкин поздравил членов областной Общественной палаты с 5-летием
Общественная палата Самарской области празднует 5-летний юбилей. В её составе более 40 человек, представляющих интересы 3 миллионов жителей региона. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил членов палаты с «первой пятилеткой» и заметил: без поддержки населения он не смог бы добиться …
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20 ноября 2013, 02:09