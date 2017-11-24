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Материалы по теме:

Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью

Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью

В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в 

24 ноября 2017, 06:55
В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре до конца года установят семь скульптур волка Забиваки - талисмана грядущего ЧМ-2018, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя, который займется изготовлением и монтажом инсталляции в формате 3D, объявило муниципальное бюджетное учреждение «Самараинформресурс». Ему готовы 

24 ноября 2017, 09:08
Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

В Самаре на следующей неделе произойдут изменения в расписании электричек. Речь идет о маршруте Самара – Новокуйбышевск. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

«С 01 декабря 2017 года отменяются пригородные поезда: № 6535 Самара (отправление 06:40) – 
24 ноября 2017, 02:22
На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

На стадионе «Самара Арена» установили первый козырек

В Самаре строители начали монтировать козырьки на стадионе «Самара Арена». Об этом в пятницу, 24 ноября, в соцсети сообщила Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области. Она опубликовала фото с площадки.

«На стадионе «Самара Арена» начался монтаж 

24 ноября 2017, 11:19
Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

Самара: стало известно об итогах проверок аэропорта и вокзала

В четверг, 23 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии. Одним из ключевых вопросов обсуждения было обеспечение безопасности в столице региона в дни проведения ЧМ-2018. Поскольку по прогнозам губернию в это время посетит порядка полумиллиона туристов 

24 ноября 2017, 10:51
Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья

Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья

В Самаре украли недавно высаженные на Аэродромной деревья. Сообщение о краже поступило от представителя местного ТСЖ. Заявитель сообщил, что пропало 5 саженцев. Ущерб он оценил в семь тысяч рублей. Установить подозреваемых удалось с помощью видео, снятого камерами наблюдения. Задержаны мужчина 
24 ноября 2017, 10:03
В Самаре запустили электроснабжение фан-зоны к ЧМ-2018

В Самаре запустили электроснабжение фан-зоны к ЧМ-2018

На площади Куйбышева прошел товарищеский матч по мини-футболу между любительскими командами "Самарской сетевой компании" и "МРСК Волга". Последняя и победила со счетом 5:2. Игра состоялась в честь запуска объектов электроснабжения фан-зоны к Чемпионату мира по футболу - 2018 года. Энергетики 
23 ноября 2017, 08:40
В Самаре закупят 48 остановочных павильонов за 4 млн рублей

В Самаре закупят 48 остановочных павильонов за 4 млн рублей

В Самаре закупят 48 новых остановочных павильонов для ожидания общественного транспорта. Тендер по определению поставщика объявило муниципальное предприятие «Самараинформресурс». Цена контракта - 4 миллиона рублей. Согласно техзаданию, исполнителю нужно доставить для нужд МП 38 новых металлических и 10 стеклянных остановок. 

23 ноября 2017, 09:05
Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд

Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд

Вернут ли самарским льготникам безлимитный проезд в общественном транспорте и финансовые выплаты, которые они получали ранее? Этот вопрос обсуждали на заседании специально созданной при областном парламенте рабочей группы. Сейчас в Самарской области действуют 127 различных льгот. По сравнению с другими 

22 ноября 2017, 01:16
На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

К ЧМ-2018 на дорогах Самары появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такую информацию предоставило министерство транспорта Самарской области.

«Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки "Ипподром" до Мехзавода», - 

20 ноября 2017, 10:33
Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре чиновники опровергли

Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре чиновники опровергли

Пользователи социальных сетей обсуждают информацию о возможном повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 ноября. Фото «Пояснительной записки», согласно которой якобы предполагалось увеличение  тарифов, было опубликовано в одном из пабликов. Представители мэрии  и департамента транспорта эту информацию опровергли, 

30 октября 2017, 02:09
Лимит поездок по карте льготника в Самарской области увеличат до 90 с 1 ноября

Лимит поездок по карте льготника в Самарской области увеличат до 90 с 1 ноября

В областном министерстве транспорта сообщили, что число поездок в общественном транспорте по социальным картам будет увеличено с 60 до 90. Новый лимит будет введен с 1 ноября, передает портал «Волга-Ньюс».

Напомним, в начале года власти региона приняли ряд 
24 октября 2017, 12:46
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