Власти Самары самостоятельно не справятся с обеспечением работы общественного транспорта в ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого дополнительно к имеющемуся парку необходимо приобрести еще 150 новых автобусов - на что требуется порядка миллиарда рублей. Однако, как стало известно ТРК «ТЕРРА» в бюджете столицы губернии таких средств нет, и администрация города уже обратилась к областным властям для решения вопроса. Сейчас 40% пассажиров самарского общественного транспорта - льготники. В 2017-м после отмены безлимитного бесплатного проезда для этой категории граждан, пассажиропоток снизился примерно на 15%, выручка упала. С соответствующим письмом профсоюз работников автотранспорта региона обратился в администрацию губернатора.
«Хочется отметить сложную ситуацию, сложившуюся в муниципальном предприятии "Пассажиравтотранс". Предприятие оказалось в долговой яме», - сообщил председатель комитета профсоюза автомобильного транспорта Самарской области Александр Москвитин.
Крупнейший муниципальный перевозчик Самары - уже находится в предбанкротном состоянии. Так и не заплачено за уже купленные в лизинг автобусы. Решающую роль сыграл передел рынка автоперевозок пассажиров в пользу частников, которые в последние три года получили самые прибыльные маршруты. В 2017-м коммерческие маршрутки стали дублировать движение трамвайных составов. Так что теперь и ТТУ, единственное из всех муниципальных транспортников стабильно окупавшее себя, несет финансовые потери.
«По тому же самому маршруту ходят, ладно бы еще свой маршрут, люди ездят - социальная функция. Но когда по 37, 47 вместе с муниципальными ходит маршрутка. Они же даже не чаще ходят. Ровно перед муниципальным автобусом идут, собирают платежеспособных пассажиров», - прокомментировал председатель Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов.
За последние 2 года в лизинг было куплено 30 трамвайных вагонов и 20 троллейбусов - на миллиард рублей. Эти деньги чиновники рассчитывали отдавать в течение 5 -7 лет, но даже не заложили их в бюджет. Свой протест уже высказала городская прокуратура.
«Там кредиты банков большие висят, там неоплата за лизинг висит. Поиск решения совместный будет вестись и решение по льготникам он будет частично способствовать улучшению экономики предприятия. При том, что нам нужно дополнительно только под чемпионат мира приобрести 150 автобусов. Это миллиард рублей практически, по тем требованиям, которые ФИФА предъявляет к этим транспортным средствам - нам надо найти миллиард, это зона ответственности города, но мне уже пришли бумаги от муниципалитета, что мы не справимся с этой задачей», - сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Чтобы частично снять финансовое бремя с общественного транспорта Самары - срок обновления вагонов метро передвинули с 2018-го на 2023 год. Это позволило сэкономить 1 миллиард 700 миллионов рублей. В ближайшее время для спасения отрасли будут рассматриваться различные варианты, в том числе с привлечением частного инвестора.
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