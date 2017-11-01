3
39
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«РЕН ТВ» вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин!

«РЕН ТВ» вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин!

28 октября «РЕН ТВ», партнер ТРК «ТЕРРА», вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин (в возрасте от 25 до 54 лет) – с долей 9,9%.
31 октября 2017, 03:36
В блогах: что в Самаре привлекло внимание москвича

В блогах: что в Самаре привлекло внимание москвича

Московский блогер Владислав Яровинд поделился впечатлениями от прогулки по Самаре. "Дублин – он есть не только в Ирландии, - начинает автор повествование фотографией гостиницы "Европа". - Характерные модерновые домики в Самаре остались в различной степени сохранности. А если заглянуть 
31 октября 2017, 12:10
Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Минтранс России разработал рекомендации для регионов по так называемому «успокоению» транспортных потоков. Ведомство систематизировало все возможные способы замедления скорости автомобилей от уже ставших традиционными "лежачих полицейских" и сужения дорог до организации поочередного движения потоков по одной полосе. Чиновники считают, такая 

30 октября 2017, 08:02
Сотрудники прокуратуры нашли ямы на дорогах в Промышленном районе

Сотрудники прокуратуры нашли ямы на дорогах в Промышленном районе

Прокуроры обнаружили ямы на дорогах практически по всему Промышленному району Самары. В большинстве мест отсутствуют и дорожные знаки.
Исправлять ситуацию будет директор МП Самары «Благоустройство» — Алексей Власов. Ему уже направили представление. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении 

27 октября 2017, 05:24
В Самару и Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В Самару и Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В Самарскую область в этом году снова приедет Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает официальный сайт одного из главных символов Нового года. Сказочный волшебник из Вологодской области отправится в «тур» уже в ноябре. Он намерен посетить порядка 40 городов России, 
27 октября 2017, 07:04
В самарскую квартиру ворвались трое и ограбили семью на 650 000 рублей

В самарскую квартиру ворвались трое и ограбили семью на 650 000 рублей

В Самаре состоится суд по делу о разбойном нападении. В нем фигурируют трое подозреваемых. Одному 43 года, второму 53. В отношении третьего лица дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено 8 декабря прошлого года. Рано 

27 октября 2017, 12:54
85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары

85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары

Крупный пожар произошел в Самаре вечером в среду, 25 октября, на улице Буянова. Горели частные дома на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. В тушении принимали участие 85 сотрудников. Было привлечено 17 единиц техники. Работы на месте 

26 октября 2017, 09:23
Составлен топ-10 горнолыжных курортов России

Составлен топ-10 горнолыжных курортов России

Эксперты агентства ТурСтат представили рейтинг наиболее популярных горнолыжных курортов РФ исходя из оценки их посещаемости.  На первом месте списка оказался кемеровский Шерегеш, который в прошлом сезоне посетило порядка миллиона туристов.
«Серебро» в этом состязании досталось сочинскому курорту «Роза Хутор», расположенному 

23 октября 2017, 02:00
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.

Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. 
23 октября 2017, 09:26
1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.

Уровень качества автомобильных дорог в Самарской 
20 октября 2017, 06:03
Средняя зарплата в Самаре стала выше

Средняя зарплата в Самаре стала выше

В первую десятку крупнейших городов-миллионников с самым высоким средним уровнем зарплат вошла Самара. Исследование проведено сервисом «Avito Работа» по итогам третьего квартала 2017 года. Средняя зарплата в Самаре выросла на 5 процентов - до 31 тысячи 200 рублей в месяц. 

18 октября 2017, 11:29
Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings

Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings

Впервые в 100 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии международного рейтинга University Rankings включен Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва. Он занимает 99-ю строчку. В исследовании проанализированы показатели 300 университетов из двух десятков стран мира - 

17 октября 2017, 08:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.