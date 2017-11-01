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«РЕН ТВ» вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин!
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31 октября 2017, 03:36
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В блогах: что в Самаре привлекло внимание москвича
Московский блогер Владислав Яровинд поделился впечатлениями от прогулки по Самаре. "Дублин – он есть не только в Ирландии, - начинает автор повествование фотографией гостиницы "Европа". - Характерные модерновые домики в Самаре остались в различной степени сохранности. А если заглянуть …
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31 октября 2017, 12:10
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Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»
Минтранс России разработал рекомендации для регионов по так называемому «успокоению» транспортных потоков. Ведомство систематизировало все возможные способы замедления скорости автомобилей от уже ставших традиционными "лежачих полицейских" и сужения дорог до организации поочередного движения потоков по одной полосе. Чиновники считают, такая …
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30 октября 2017, 08:02
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Сотрудники прокуратуры нашли ямы на дорогах в Промышленном районе
Прокуроры обнаружили ямы на дорогах практически по всему Промышленному району Самары. В большинстве мест отсутствуют и дорожные знаки.
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27 октября 2017, 05:24
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В Самару и Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга
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27 октября 2017, 07:04
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В самарскую квартиру ворвались трое и ограбили семью на 650 000 рублей
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27 октября 2017, 12:54
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85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары
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26 октября 2017, 09:23
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Составлен топ-10 горнолыжных курортов России
Эксперты агентства ТурСтат представили рейтинг наиболее популярных горнолыжных курортов РФ исходя из оценки их посещаемости. На первом месте списка оказался кемеровский Шерегеш, который в прошлом сезоне посетило порядка миллиона туристов.
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23 октября 2017, 02:00
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Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары
Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.
Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. …
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23 октября 2017, 09:26
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1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы
Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.
Уровень качества автомобильных дорог в Самарской …
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20 октября 2017, 06:03
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Средняя зарплата в Самаре стала выше
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18 октября 2017, 11:29
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Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings
Впервые в 100 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии международного рейтинга University Rankings включен Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва. Он занимает 99-ю строчку. В исследовании проанализированы показатели 300 университетов из двух десятков стран мира - …
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17 октября 2017, 08:04