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Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что с 22 по 24 апреля в тольяттинском спортивном центре "Гранит" прошло трехдневное первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. "За звание лучших сражались почти 200 спортсменов, представляющих 21 команду со …
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26 апреля 2017, 10:37
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Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?
Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от …
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26 апреля 2017, 09:44
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Когда в Самаре наступит жара?
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25 апреля 2017, 09:13
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Гулять в центре Самары стало опасно
Блогер fydora прошлась по туристическим маршрутам Самары. "Итоги нехорошие. Так, улица Ленинградская уже давно перестала быть пешеходной, движение становится все интенсивней, покрытие и колодцы проваливаются, они не выдерживают даже пешеходов. И вообще, тут надо выйти на субботник. А вот …
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21 апреля 2017, 09:18
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В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?
Тольяттинец Анатолий Кукаев поведал в "Фейсбуке", что в Автограде арендаторы начали покидать "Жигулевскую долину". "Собирают чемоданы" даже компании, специально привлеченные несколько лет назад под более выгодные, чем в городе, условия аренды. По моим ощущениям, в технопарке стали забывать, зачем …
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21 апреля 2017, 09:28
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В Самаре сорвалось открытие велосезона
Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.
«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.
В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует …
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20 апреля 2017, 11:46
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Из Тольятти пришло штормовое предупреждение
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19 апреля 2017, 04:00
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Тольятти занесло снегом
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19 апреля 2017, 10:20
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В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов
Сегодня в Тольятти прошло выездное заседание федеральной мониторинговой группы по контролю за исполнением закона о создании лесопарковых поясов. Делегацию возглавил руководитель группы, первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
Мероприятие было посвящено исполнению …
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5 августа 2016, 02:36
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Вокруг мегаполисов высадят защитные леса
У мегаполисов появятся зеленые щиты. Законопроект о создании защитной лесопарковой зоны вокруг городов, предложенный в свое время депутатом Госдумы от Самарской области, заместителем председателя комитета по промышленности, первым вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым (на фото), поддержан Советом Федерации. Инициатива …
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30 июня 2016, 11:36
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В Самарской области высадят 600 гектаров леса
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24 марта 2016, 02:46
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В блогах: В Самаре «Перекресток» зачистил лес
Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что самарский магазин "Перекресток" зачистил лес от собственного мусора, который неделю назад обнаружили бдительные жители города. "Мусор был вывезен на лесной участок по соседству с бывшим военным городком № 94 из «Перекрестка», расположенного в универсаме …
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16 февраля 2016, 09:33