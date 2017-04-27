10
25
50
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 88888888888  888       888            8888888888  888       888  8888888888         d8888 
     888      888   o   888            888         888   o   888        d88P        d88888 
     888      888  d8b  888            888         888  d8b  888       d88P        d88P888 
     888      888 d888b 888   .d88888  8888888     888 d888b 888      d88P        d88P 888 
     888      888d88888b888  d88" 888  888         888d88888b888   88888888      d88P  888 
     888      88888P Y88888  888  888  888         88888P Y88888    d88P        d88P   888 
     888      8888P   Y8888  Y88b 888  888         8888P   Y8888   d88P        d8888888888 
     888      888P     Y888   "Y88888  888         888P     Y888  d88P        d88P     888 
                                  888                                                      
                                  888                                                      
                                  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек

Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек

Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что с 22 по 24 апреля в тольяттинском спортивном центре "Гранит" прошло трехдневное первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. "За звание лучших сражались почти 200 спортсменов, представляющих 21 команду со 
26 апреля 2017, 10:37
Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от 
26 апреля 2017, 09:44
Когда в Самаре наступит жара?

Когда в Самаре наступит жара?

Приволжское УГМС опубликовало прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. Согласно сообщению на сайте ведомства, температура воздуха приблизится к +20 градусам по Цельсию уже к выходным. Уже днем в четверг, 27 апреля, ожидается до 19 градусов тепла, без осадков.

«Небольшой 

25 апреля 2017, 09:13
Гулять в центре Самары стало опасно

Гулять в центре Самары стало опасно

Блогер fydora прошлась по туристическим маршрутам Самары. "Итоги нехорошие. Так, улица Ленинградская уже давно перестала быть пешеходной, движение становится все интенсивней, покрытие и колодцы проваливаются, они не выдерживают даже пешеходов. И вообще, тут надо выйти на субботник. А вот 
21 апреля 2017, 09:18
В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?

В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?

Тольяттинец Анатолий Кукаев поведал в "Фейсбуке", что в Автограде арендаторы начали покидать "Жигулевскую долину". "Собирают чемоданы" даже компании, специально привлеченные несколько лет назад под более выгодные, чем в городе, условия аренды. По моим ощущениям, в технопарке стали забывать, зачем 
21 апреля 2017, 09:28
В Самаре сорвалось открытие велосезона

В Самаре сорвалось открытие велосезона

Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.

«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.

В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует 

20 апреля 2017, 11:46
Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

На сайте тольяттинской мэрии появилось штормовое предупреждение.

«По информации ЕДДС Тольятти, утром и днем 20 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы северо-западного и западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем +7+9С, ночью +1+3С», - 
19 апреля 2017, 04:00
Тольятти занесло снегом

Тольятти занесло снегом

Ночью в Тольятти прошел снегопад, сообщают в социальных сетях местные жители. Горожане публикуют фотографии с заснеженными дворами и дорогами. «Вот вам и апрель», - комментирует один их авторов. «Кажется у станций техобслуживания прибавится работы», - пишет другой горожанин.

Отметим, 
19 апреля 2017, 10:20
В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов

В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов

Сегодня в Тольятти прошло выездное заседание федеральной мониторинговой группы по контролю за исполнением закона о создании лесопарковых поясов. Делегацию возглавил руководитель группы, первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Мероприятие было посвящено исполнению 
5 августа 2016, 02:36
Вокруг мегаполисов высадят защитные леса

Вокруг мегаполисов высадят защитные леса

У мегаполисов появятся зеленые щиты. Законопроект о создании защитной лесопарковой зоны вокруг городов, предложенный в свое время депутатом Госдумы от Самарской области, заместителем председателя комитета по промышленности, первым вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым (на фото), поддержан Советом Федерации. Инициатива 

30 июня 2016, 11:36
В Самарской области высадят 600 гектаров леса

В Самарской области высадят 600 гектаров леса

14 мая во «Всероссийский день посадки леса» во всех городах и районах губернии будут закладывать памятные аллеи, парки и скверы.
24 марта 2016, 02:46
В блогах: В Самаре «Перекресток» зачистил лес

В блогах: В Самаре «Перекресток» зачистил лес

Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что самарский магазин "Перекресток" зачистил лес от собственного мусора, который неделю назад обнаружили бдительные жители города. "Мусор был вывезен на лесной участок по соседству с бывшим военным городком № 94 из «Перекрестка», расположенного в универсаме 
16 февраля 2016, 09:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна