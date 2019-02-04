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Новое дело блогера?

Новое дело блогера?

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4 февраля 2019, 10:11
Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

По итогам 2018 года общий долг жителей и организаций Самары за воду и водоотведение вырос на 15 процентов, до 1 миллиарда 563-х млн рублей, информируют "Самарские коммунальные системы". Причина по всем категориям абонентов единая - низкая платёжная дисциплина, отмечают коммунальщики. 
4 февраля 2019, 09:51
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска «спалился» на наркотиках. Прокурор Жигулевска направил в городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления папы трех детей. Его обвиняют в пяти случаях сбыта и покушения на продажу наркотиков в 
4 февраля 2019, 02:37
ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан 

4 февраля 2019, 01:02
Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 

4 февраля 2019, 12:25
Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение от медиков. К ним привезли сильно избитую женщину. Травмы она получила в своей квартире одного из домов на улице 40 лет Победы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину инцидента. Как оказалось, пострадавшая 

4 февраля 2019, 11:11
В Тольятти нашли парк Черного властелина

В Тольятти нашли парк Черного властелина

Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке 

4 февраля 2019, 09:00
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

В Самаре на 8-й и 9-й просеках с сентября 2018 года начали стабильно фиксировать кражи. Полицейские по почерку преступлений поняли: «работает» один и тот же грабитель, передает ГУ МВД по Самарской области
 
«Злоумышленник действовал нагло, - сетуют полицейские. - 
2 февраля 2019, 03:08
Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Исчезновение и гибель жительницы Самарской области расследовали сотрудники полиции. В дежурную часть муниципального управления МВД России «Сызранское» обратились родственники 33-летней женщины. Они рассказали, что дама уже несколько дней не выходит с ними на связь. Но при разговоре с сожителем и 
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Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

В Новокуйбышевске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли сразу в целой серии криминальных эпизодов. По версии силовиков, 15 августа этого года мужчина попробовал подкупить следователя. Он предложил ему 50 тысяч за отказ в возбуждении уголовного дела за незаконное проникновение в 

27 декабря 2018, 01:39
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывший замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще как минимум 3 месяца. Суд продлил его арест до 25 марта. Напомним, Сазонова обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он регулярно получал деньги от частной 

25 декабря 2018, 02:33
Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Самарский районный суд на два месяца арестовал начальника отдела главного следственного управления областного главка полиции Веру Рабинович. Напомню, она и двое посредников были задержаны в ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Курумоч" сразу же после получения суммы в 10 

20 декабря 2018, 05:53
Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной

Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых жутких мест во Вселенной. Самым пугающим местом в космосе авторы исследования посчитали туманность SH2-136. Она находится на расстоянии 1200 световых лет от земли. Из-за сложного процесса формирования звезд там образовались пылевые облака разных форм и 

2 ноября 2018, 02:57
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
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