Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку? Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 …