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Новое дело блогера?
Осужденный за вымогательство самарский блогер Олег Иванец в ближайшее время снова предстанет перед судом. Против него подал иск известный местный бизнесмен Марат Мухаметшин. Как говорится в сообщении на сайте Железнодорожного районного суда, он попытается привлечь Иванца к ответственности по …
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4 февраля 2019, 10:11
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Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей
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4 февраля 2019, 09:51
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
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4 февраля 2019, 02:37
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ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан …
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4 февраля 2019, 01:02
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Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны
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4 февраля 2019, 12:25
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Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать
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4 февраля 2019, 11:11
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В Тольятти нашли парк Черного властелина
Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке …
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4 февраля 2019, 09:00
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В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске
Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили …
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2 февраля 2019, 04:23
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Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас
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2 февраля 2019, 03:08
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Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины
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31 января 2019, 12:21
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Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя
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27 декабря 2018, 01:39
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест
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25 декабря 2018, 02:33
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Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца
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20 декабря 2018, 05:53
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Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной
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2 ноября 2018, 02:57
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Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса …
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24 октября 2018, 10:31
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Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?
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20 сентября 2018, 10:28
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