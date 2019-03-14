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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
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14 марта 2019, 05:14
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Любовь Картамышева устроилась в самарский детский сад
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14 марта 2019, 04:44
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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
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14 марта 2019, 04:33
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Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки
Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам …
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14 марта 2019, 03:48
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«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода
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14 марта 2019, 03:07
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта
В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют …
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12 марта 2019, 12:38
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В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
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26 февраля 2019, 11:07
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В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля
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7 февраля 2019, 05:24
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В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки
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7 февраля 2019, 10:08
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Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»
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6 декабря 2018, 08:06
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