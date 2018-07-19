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С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре
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19 июля 2018, 09:08
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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля
Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля.
"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг …
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18 июля 2018, 05:36
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В свое здание вернулась Самарская областная библиотека
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18 июля 2018, 05:31
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Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА
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17 июля 2018, 04:49
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Самара заняла 6 место в рейтинге городов с самыми лучшими болельщиками ЧМ-2018
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17 июля 2018, 04:27
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На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
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6 июля 2018, 05:37
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Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре
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4 июля 2018, 01:23
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре
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28 июня 2018, 12:47