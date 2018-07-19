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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре

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Самара заняла 6 место в рейтинге городов с самыми лучшими болельщиками ЧМ-2018

Самара заняла 6 место в рейтинге городов с самыми лучшими болельщиками ЧМ-2018

Областная столица поднялась на шестую строчку в рейтинге 11 городов-организаторов с самыми лучшими болельщиками на ЧМ-2018. Опрос туристов проводился в социальных сетях.

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На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

В дни матчей на стадионе "Самара-Арена" и в фан-зоне на площади Куйбышева пиковая нагрузка на сети сотовой связи вырастала до 200%. В другое время она лишь на 17% превышала обычные показатели. Об этом рассказал врио руководителя областного департамента информационных технологий 

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Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

В Самаре на матч 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу ожидают порядка десяти тысяч болельщиков из Швеции и Англии. Сборные этих стран сыграют на стадионе «Самара Арена» в субботу, 7 июля. Ожидаемое число иностранных туристов сообщили в областном департаменте туризма: 5,5 
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре

Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре

Очередной рекорд посещаемости  установлен в Самаре. В этот раз речь идет о бункере Сталина. 27 июня там побывали сразу 700 гостей. Такого в истории музея еще не было.

Как отмечает Центр туристской информации Самарской области, 95% от рекордного числа гостей пришлась 

28 июня 2018, 12:47
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