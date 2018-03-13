Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Об этом глава региона рассказал на заседании Самарской губернской думы.
«Мы обратились по Дворцу спорта в городе Самаре. Есть поручение вице-премьеру Виталию Мутко – это не программная часть, нам нужно заниматься обоснованием. Работа большая впереди», - сообщил Дмитрий Азаров.
Съемочная группа ТРК «ТЕРРА» присутствовала на заседании. Подробности – в вечерних выпусках теленовостей.
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