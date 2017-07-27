Очередную фейковую новость, собравшую сотни лайков среди горожан, выдало сообщество "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, наш город собираются застроить гаражными пентхаусами. Проблему недостатка места в гаражах самарцев призваны будут решить двухуровневые железные боксы. Актуальное решение нашел самарский архитектор Жан Мирный. Функционал нижней части гаража полностью отдан под автомобиль. Мансардная же часть постройки, переход на которую осуществляется по металлической лестнице снаружи, предназначена для отдыха с друзьями, игры в домино и активного захламления в течение жизни. Первые образцы гаражей-пентхаусов были представлены на выставке в "Экспо-Волге" и выкуплены братьями-крановщиками с улицы Партизанской.
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Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения
Более 10 тысяч военных принимают участие в большой проверке боеготовности войск, которая проходит в Центральном военном округе. В течении недели учения проведут мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.
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25 июля 2017, 09:44
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Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае
По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.
В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока …
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25 июля 2017, 06:23
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Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре
Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.
Уголовное дело завели по статье …
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25 июля 2017, 10:13
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Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города
Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. …
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21 июля 2017, 07:34
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Самару продолжают зачищать от гаражей
В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
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23 июня 2017, 03:22
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СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»
В РФ могут объявить «гаражную амнистию». Как сообщают отечественные информагентства, соответствующий законопроект разрабатывает Совет Федерации.
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31 марта 2017, 09:36
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Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской
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6 декабря 2016, 10:39
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В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей
Объекты располагались на улице Тракторной. Их общая рыночная стоимость оценивалась примерно в 14 миллионов рублей.
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7 ноября 2016, 03:47