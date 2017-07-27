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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения

Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения

Более 10 тысяч военных принимают участие в большой проверке боеготовности войск, которая проходит в Центральном военном округе. В течении недели учения проведут мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.

 
25 июля 2017, 09:44
Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.

В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока 

25 июля 2017, 06:23
Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.

Уголовное дело завели по статье 

25 июля 2017, 10:13
Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города

Где настучат по башке: Самарцы просят составить карту гоп-районов города

Самарчанка Татьяна Турчан предложила в «Фейсбуке» последовать примеру Саратова и создать карту гоп-районов Самары. На необычной схеме наших соседей видно, в какие местах саратовцам гулять почти никогда не страшно, где страшно только ночью, а где - ночью и днем. 
21 июля 2017, 07:34
Самару продолжают зачищать от гаражей

Самару продолжают зачищать от гаражей

В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
23 июня 2017, 03:22
СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»

СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»

В РФ могут объявить «гаражную амнистию». Как сообщают отечественные информагентства, соответствующий законопроект разрабатывает Совет Федерации.
По словам сенатора Дмитрия Шатохина, документ будет внесен уже в 2017 году. В регионах отмечена серьезная проблема с гаражными кооперативами в процессе проведения инвентаризации объектов 

31 марта 2017, 09:36
Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской

Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской

Вчера, 5 декабря, вечером страшную находку обнаружили в одном из гаражей, расположенном на улице Алма-Атинская. В нем лежали трупы женщины и мужчины среднего возраста.

«На месте были обнаружены тела 38-летней женщины и 42-летнего мужчины, - говорится в сообщении областного следственного комитета. 

6 декабря 2016, 10:39
В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей

В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей

Объекты располагались на улице Тракторной. Их общая рыночная стоимость оценивалась примерно в 14 миллионов рублей.
О скандальном инциденте "ТЕРРЕ" рассказал владелец одного из гаражей, который обнаружил на месте построек руины. Никаких уведомлений о сносе недвижимости, по его словам, собственникам не 

7 ноября 2016, 03:47
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