Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.

Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения …