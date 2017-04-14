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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре схвачен украинский шпион

В Самаре схвачен украинский шпион

Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.

Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения 

13 апреля 2017, 12:20
Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

В Лондоне ученые изобрели съедобные бутылки для воды. Данный проект стал не только новой разработкой для улучшения экологической ситуации, но и ноу-хау в сфере дизайна.
Вообще, съедобные бутылки, которым дали наименование «Ooho», разработали еще 3 года назад, а на протяжении 

13 апреля 2017, 09:50
Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
Вывозом мусора в Красноглинском районе Самары занимается фирма, принадлежащая Людмиле Юдановой - матери Олега Комарова. ООО 

12 апреля 2017, 07:18
Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

В Самаре с 10 по 13 апреля запланировано проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. По ряду адресов холодную воду отключат, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

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10 апреля 2017, 07:25
Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре

Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь 

7 апреля 2017, 05:04
Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все 
29 марта 2017, 04:50
В Самаре хотят возродить экополицию

В Самаре хотят возродить экополицию

Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и 

24 марта 2017, 11:42
Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
Все дело в выбросах химических веществ, которые угрожают здоровью стотысячного населения. На минувшей неделе дети в местной школе №4, надышавшись газом, 

22 марта 2017, 12:00
Ученые: Домашняя пыль может оказаться причиной астмы, бесплодия и рака

Ученые: Домашняя пыль может оказаться причиной астмы, бесплодия и рака

Группа американских ученых доказала, что домашняя пыль в 90% случаев может приводить к таким заболеваниям, как астма, бесплодие и рак. О результатах исследования рассказывается в издании Environmental Science and Technology.
В процессе своей работы ученые проанализировали образцы домашней пыли в 

14 сентября 2016, 12:22
Ученые: Состав домашней пыли позволяет выяснить, где расположен дом и кто в нем живет

Ученые: Состав домашней пыли позволяет выяснить, где расположен дом и кто в нем живет

Бактерии, которые содержатся в домашней пыли, позволяют определить, где расположен дом, живут ли в нем домашние животные, а также какого пола в нем обитают люди.

Как заявили в университете Боулдера (штат Колорадо, США), ежедневно в каждом доме находится огромное 
26 августа 2015, 11:45
Учёные: Аллергия у детей связана с загрязненным воздухом

Учёные: Аллергия у детей связана с загрязненным воздухом

Канадские ученые пришли к выводу, что причиной аллергии у детей чаще всего является загрязненный воздух. Вот почему этот недуг особенно распространен в крупных городах. В целях уменьшения симптомов болезни специалисты рекомендуют почаще проветривать комнату, в которой находится ребенок.

В 
5 мая 2015, 04:06
Ученые обнаружили на Марсе многочисленные ледники под толстым слоем пыли

Ученые обнаружили на Марсе многочисленные ледники под толстым слоем пыли

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что Красную планету покрывают гигантские ледники. Однако наблюдать их сложно из-за того, что они покрыты густым слоем пыли. При этом именно пыль способствовала тому, что лед не испарился в космос. Ледники оказалось возможным разглядеть на 
9 апреля 2015, 12:06
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