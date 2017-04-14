Блогер maxim_warrior интересуется, кто в Самаре отвечает за пыль? "Не пора ли начать убирать ее с улиц с нашего прекрасного города? Куда можно настучать, чтобы кому надо выдали волшебного пендаля?" - вопрошает автор. Комментаторы пишут, что "ничего с пылью в Самаре уже поделать "низзя": "Тополя вырубили, газоны под парковки отдали, защитные зелёные зоны торговыми центрами застроили. И всё! Теперь "кранты" Самаре. Степь, плавно превращающаяся в пустыню... А в пустыне всегда пыль!"
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В Самаре схвачен украинский шпион
Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.
Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения …
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13 апреля 2017, 12:20
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Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды
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13 апреля 2017, 09:50
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Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации
Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
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12 апреля 2017, 07:18
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Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду
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10 апреля 2017, 07:25
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Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре
Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь …
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7 апреля 2017, 05:04
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Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все …
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29 марта 2017, 04:50
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В Самаре хотят возродить экополицию
Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и …
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24 марта 2017, 11:42
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Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона
Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
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22 марта 2017, 12:00
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Ученые: Домашняя пыль может оказаться причиной астмы, бесплодия и рака
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14 сентября 2016, 12:22
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Ученые: Состав домашней пыли позволяет выяснить, где расположен дом и кто в нем живет
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26 августа 2015, 11:45
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Учёные: Аллергия у детей связана с загрязненным воздухом
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5 мая 2015, 04:06
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Ученые обнаружили на Марсе многочисленные ледники под толстым слоем пыли
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9 апреля 2015, 12:06