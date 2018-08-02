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В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево
2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», …
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2 августа 2018, 10:48
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы
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1 августа 2018, 06:13
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Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»
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1 августа 2018, 12:09
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«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы дневного выпуска
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31 июля 2018, 12:22
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В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу
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24 июля 2018, 01:44
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Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре
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13 июля 2018, 09:42
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3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»
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28 июня 2018, 05:24
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Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. …
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21 июня 2018, 11:28
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«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре
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9 июня 2018, 09:24
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В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей
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11 сентября 2017, 07:10
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Чемпионат России по пляжному футболу в Самаре открыли «Крылья Советов» и «Спартак»
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16 июня 2016, 09:42
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Пляжные «Крылья Советов» обыграли в Самаре "Элмонт" и вышли в полуфинал
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1 сентября 2015, 09:32