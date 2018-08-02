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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», 
2 августа 2018, 10:48
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ» начнется вечерний выпуск новостей. День оказался крайне богатым на события и ведущему Алексею Елхимову есть о чем рассказать. Основные темы выпуска:

- Новой коррупционный скандал в Самаре. Задержан директор фонда капремонта Михаил Архипов.
1 августа 2018, 06:13
Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»

Главные темы дневного выпуска на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»




В 12:30 телерадиокомпания «ТЕРРА» познакомит зрителей с событиями, которые успели произойти за последнее время. Пока идет подготовка к эфиру, мы составили список наиболее важных тем, которые прозвучат в ближайшем выпуске:
1 августа 2018, 12:09
«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы дневного выпуска



Ведущий Алексей Елхимов расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе в последнее время. Основными темами ближайшего выпуска станут:

- В Самару едет глава федерального минэконома Максим Орешкин. Какая 
31 июля 2018, 12:22
В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

2 августа в Самаре начнется заключительный этап Кубка России по пляжному футболу. Площадкой для состязаний станет вторая очередь набережной. Футбольные баталии продлятся до 5 августа.

Стоит отметить, что самарская набережная считается одним из лучших мест для проведения подобных соревнований. 
24 июля 2018, 01:44
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. 

13 июля 2018, 09:42
3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

На самарской набережной полным ходом идет спортивная акция «Забей гол, фанат!». Она стартовала с первых дней начала чемпионата мира по футболу. Каждый день с 16:00 до 20:00 все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.

За две недели в акции 

28 июня 2018, 05:24
Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. 

21 июня 2018, 11:28
«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре

«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре

Всероссийский тур «Готов» (0+) в нашем городе! Масштабная акция в поддержку массового спорта при поддержке радиостанции «Русское Радио» пройдет в Самаре.
С мая по август жители 30 городов России смогут принять 
9 июня 2018, 09:24
В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей

В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей

Голкипер пляжной команды «Крылья Советов» Сергей Володин признан лучшим вратарем на Кубке России по пляжному футболу. На этом турнире самарцы заняли второе место.
 
В финале самарские футболисты уступили соперникам из Санкт-Петербурга – команде «Кристалл». Питерцы забил в ворота соперника 

11 сентября 2017, 07:10
Чемпионат России по пляжному футболу в Самаре открыли «Крылья Советов» и «Спартак»

Чемпионат России по пляжному футболу в Самаре открыли «Крылья Советов» и «Спартак»

В среду, 15 июня, в Самаре стартовал первый этап пляжной футбольной Суперлиги. Турнир открыли самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Волжане забили дважды – отличились Игорь Бриштель и Да Сильва. Однако столичные футболисты победили. Поражение «Крыльев» - 2:3. Сегодня, 16 

16 июня 2016, 09:42
Пляжные «Крылья Советов» обыграли в Самаре

Пляжные «Крылья Советов» обыграли в Самаре "Элмонт" и вышли в полуфинал

В Самаре завершился этап российской Суперлиги по пляжному футболу. Пляжные «Крылья Советов» принимали дома семь лучших команд страны. В четырех своих матчах самарцы одержали три победы.

Уступив столичному «Локомотиву» со счетом 2:5, в последнем матче «Крылья» победили подмосковный "Элмонт" 
1 сентября 2015, 09:32
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