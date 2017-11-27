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Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат
Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.
По данным администрации …
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27 ноября 2017, 01:47
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Самара: фотограф атаковал пресс-атташе «КС» после игры
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27 ноября 2017, 11:19
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Жуткое ДТП в Самаре: пострадали трое детей 7 - 10 лет
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27 ноября 2017, 09:25
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Самара: общественный транспорт на грани банкротства
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24 ноября 2017, 07:47
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Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью
В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в …
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24 ноября 2017, 06:55
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Через несколько минут начнется товарищеский матч по мини-футболу
Буквально через несколько минут начнётся товарищеский матч по мини-футболу между командой министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области АО "ССК" и командой открытого акционерного общества "МРСК Волги". Игра будет посвящена пуску электроснабжения фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018, участвуют любители.
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22 ноября 2017, 06:02
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Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ
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17 ноября 2017, 07:09
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На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации
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17 ноября 2017, 04:56
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Игроки и персонал футбольного клуба "Крылья Советов" не получали зарплату три месяца
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17 ноября 2017, 04:53
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В Петербурге появятся вытрезвители для болельщиков ЧМ-2018 по футболу
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13 ноября 2017, 05:22
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Самарские "Крылья Советов" продолжают борьбу за возвращение в элиту российского футбола
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13 ноября 2017, 11:43