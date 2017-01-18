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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Ушел из жизни Олег Дьяченко

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Один из основателей крупнейшего регионального 

17 января 2017, 10:05
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Прощание с правозащитником Валерием Карловым состоится в Самаре 23 сентября

Прощание с известным самарским правозащитником, общественным  деятелем Валерием Карловым состоится  в Самаре  23 сентября в 12:00 , по адресу улица Средне-Садовая, д. 48, 4 подъезд.

Напомним, Валерий Александрович ушел из жизни в понедельник, 21 сентября, на 74-м году 
22 сентября 2015, 01:25
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В Самаре простятся с погибшим пилотом ЯК-52 Михаилом Козловым

Прощание с погибшим пилотом ЯК-52 Михаилом Козловым состоится 28 июля в 11:00 во дворце культуры "Металлург". 
 
Сегодня госкорпорация "Ростех" от лица всех сотрудников выразила соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта.

"Михаил Козлов был главным конструктором департамента взлетно-посадочных устройств центра 
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Тольятти простится с экс-тренером «Лады» Сергеем Михалевым 23 апреля

Прощание с заслуженным тренером России Сергеем Михалёвым состоится в четверг, 23 апреля.

Напомним, легендарный наставник тольяттинской «Лады», который посвятил команде 10 лет жизни, погиб в ДТП утром 21 апреля на трассе под Челябинском. Автомобиль, в котором он возвращался 
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В четверг, 27 ноября, в столице состоялась церемония прощания с легендой советского и российского хоккея, прославленным тренером Виктором Васильевичем Тихоновым. Мероприятие прошло в ледовом спортивном комплексе ЦСКА. Церемонию посетили 10 тысяч человек.
Напомним, Тихонов ушел из жизни на 85-м 
27 ноября 2014, 06:49
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