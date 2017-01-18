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Ушел из жизни Олег Дьяченко
Ушел из жизни человек-эпоха, влиятельный политик, яркая, цельная личность - Олег Брониславович Дьяченко. Он скоропостижно скончался 16 января в возрасте 60 лет. В памяти соратников он останется талантливым человеком, прошедшим большой путь в бизнесе и политике.
Один из основателей крупнейшего регионального …
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17 января 2017, 10:05
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Прощание с правозащитником Валерием Карловым состоится в Самаре 23 сентября
Прощание с известным самарским правозащитником, общественным деятелем Валерием Карловым состоится в Самаре 23 сентября в 12:00 , по адресу улица Средне-Садовая, д. 48, 4 подъезд.
Напомним, Валерий Александрович ушел из жизни в понедельник, 21 сентября, на 74-м году …
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22 сентября 2015, 01:25
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В Самаре простятся с погибшим пилотом ЯК-52 Михаилом Козловым
Прощание с погибшим пилотом ЯК-52 Михаилом Козловым состоится 28 июля в 11:00 во дворце культуры "Металлург".
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27 июля 2015, 04:48
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Тольятти простится с экс-тренером «Лады» Сергеем Михалевым 23 апреля
Прощание с заслуженным тренером России Сергеем Михалёвым состоится в четверг, 23 апреля.
Напомним, легендарный наставник тольяттинской «Лады», который посвятил команде 10 лет жизни, погиб в ДТП утром 21 апреля на трассе под Челябинском. Автомобиль, в котором он возвращался …
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22 апреля 2015, 10:53
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Виктор Тихонов похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве
В четверг, 27 ноября, в столице состоялась церемония прощания с легендой советского и российского хоккея, прославленным тренером Виктором Васильевичем Тихоновым. Мероприятие прошло в ледовом спортивном комплексе ЦСКА. Церемонию посетили 10 тысяч человек.
Напомним, Тихонов ушел из жизни на 85-м …
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27 ноября 2014, 06:49