Ушел из жизни Олег Дьяченко Ушел из жизни человек-эпоха, влиятельный политик, яркая, цельная личность - Олег Брониславович Дьяченко. Он скоропостижно скончался 16 января в возрасте 60 лет. В памяти соратников он останется талантливым человеком, прошедшим большой путь в бизнесе и политике. Один из основателей крупнейшего регионального …