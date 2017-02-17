Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, чем в 30 наиболее популярных категориях от недвижимости и автомобилей до одежды, игрушек и обуви. Корзина потребления в столице губернии подорожала почти на 4%. Больше всех в России. Для тольяттинцев рост составил 3,5%. Это третье место. На втором - Краснодар. В Москве жизнь подорожала на 2%, в Питере - на 1. В 11 городах корзина стала дешевле.
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В крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство" прошел обыск
Растрата в особо крупном размере выявлена в крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство". Накануне в компании прошли обыск и выемка документов. Сайт Генеральной прокуратуры сообщает, что проведенная городским надзорным ведомством проверка установила, что генеральный подрядчик по зимней уборке улиц столицы региона …
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17 февраля 2017, 10:51
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В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?
Блогер Наталья Ширяева задается вопросом, что станет с Красноглинским холодильником? "Многие знают, что в Самаре есть уникальный объект, который в народе прозвали "холодильником". Он расположен недалеко от Красноглинского шоссе и представляет собой огромный бункер, в котором в советское время хранили стратегический …
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17 февраля 2017, 10:38
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В компании Hyundai назвали российские цены на все версии нового поколения Solaris
Специалисты компании Hyundai озвучили стоимость обновленного Solaris, выпуск которого начался в Санкт-Петербурге. Наиболее доступная модификация с 1,4-литровым двигателем обойдется в 599 тыс. рублей.
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17 февраля 2017, 09:58
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Жители Самарской области стали активнее искать работу
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16 февраля 2017, 04:41
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В России уже 24 производителя автомобилей повысили цены с начала 2017 года
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16 февраля 2017, 02:30
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Самарская полиция проверит строительство трех домов
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16 февраля 2017, 02:07
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В Тольятти составили портрет будущего главы города
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14 февраля 2017, 04:58
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В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео
В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла …
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14 февраля 2017, 02:34
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В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана
Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада …
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14 февраля 2017, 02:01
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В Тольятти благоустроят 5 знаковых общественных зон
Мэрия Тольятти представила горожанам 5 общественных зон города, которые будут благоустроены в ближайшее время. Концепцию разработал институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». На первом этапе приведут в порядок территорию заброшенных фонтанов между Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок …
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14 февраля 2017, 01:02
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Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко
Производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о вероятных перебоях с поставками и росте стоимости продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по поводу недавнего решения Россельхознадзора, которое определило ограничения в 25 регионах …
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10 февраля 2017, 12:59
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В блогах: что случилось с ценами в Самаре
Блогер eirc63 негодует по поводу цен в Самаре. "В новостях постоянно слышим об инфляции на уровне 5 процентов, бакс падает, нефть растет, россияне покупают самые большие яхты в мире. И вдруг сталкиваешься с суровой реальностью в продуктовом магазине. Сегодня …
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9 февраля 2017, 09:42