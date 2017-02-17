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В крупнейшем самарском муниципальном предприятии

В крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство" прошел обыск

Растрата в особо крупном размере выявлена в крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство". Накануне в компании прошли обыск и выемка документов. Сайт Генеральной прокуратуры сообщает, что проведенная городским надзорным ведомством проверка установила, что генеральный подрядчик по зимней уборке улиц столицы региона 

17 февраля 2017, 10:51
В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?

В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?

Блогер Наталья Ширяева задается вопросом, что станет с Красноглинским холодильником? "Многие знают, что в Самаре есть уникальный объект, который в народе прозвали "холодильником". Он расположен недалеко от Красноглинского шоссе и представляет собой огромный бункер, в котором в советское время хранили стратегический 

17 февраля 2017, 10:38
В компании Hyundai назвали российские цены на все версии нового поколения Solaris

В компании Hyundai назвали российские цены на все версии нового поколения Solaris

Специалисты компании Hyundai озвучили стоимость обновленного Solaris, выпуск которого начался в Санкт-Петербурге. Наиболее доступная модификация с 1,4-литровым двигателем обойдется в 599 тыс. рублей.
В стандартную версию входят 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, электронная система стабилизации и антипробуксовочная система, 

17 февраля 2017, 09:58
Жители Самарской области стали активнее искать работу

Жители Самарской области стали активнее искать работу

Как сообщает HeadHunter, всего с начала года на рынок труда в регионе вышло более 23 тысяч соискателей. По отношению к началу прошлого года рост базы кандидатов составил 12%. Самыми активными в первые месяцы нового года стали представители сфер "Искусство, развлечения, масс-медиа", 

16 февраля 2017, 04:41
В России уже 24 производителя автомобилей повысили цены с начала 2017 года

В России уже 24 производителя автомобилей повысили цены с начала 2017 года

24 мировые компании в этом году увеличили стоимость своих транспортных средств в России. Это установили эксперты «Автостата» в ходе своего исследования.
В перечне, в частности, оказались следующие бренды и модели. Mercedes-Benz увеличил цены на GLA до 3%. Семь моделей от 

16 февраля 2017, 02:30
Самарская полиция проверит строительство трех домов

Самарская полиция проверит строительство трех домов

Власти Самарской области решили обратиться в полицию из-за проблем, возникших при долевом строительстве трех домов. Речь идет о коттеджном поселке "Дубрава" в Заярье, квартале 3а Автозаводского района Тольятти и доме № 240Б на улице Советской Армии в Самаре. 

Как сообщает пресс-служба 

16 февраля 2017, 02:07
В Тольятти составили портрет будущего главы города

В Тольятти составили портрет будущего главы города

В Тольятти составили портрет будущего главы города. Как сообщает гордума, кандидат на этот пост должен иметь в обязательном порядке высшее образование в области юриспруденции, экономики, финансов или управления; опыт работы не менее 5 лет на руководящих должностях в органах госвласти, 

14 февраля 2017, 04:58
В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла 

14 февраля 2017, 02:34
В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана

Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада 

14 февраля 2017, 02:01
В Тольятти благоустроят 5 знаковых общественных зон

В Тольятти благоустроят 5 знаковых общественных зон

Мэрия Тольятти представила горожанам 5 общественных зон города, которые будут благоустроены в ближайшее время. Концепцию разработал институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». На первом этапе приведут в порядок территорию заброшенных фонтанов между Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок 

14 февраля 2017, 01:02
Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о вероятных перебоях с поставками и росте стоимости продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по поводу недавнего решения Россельхознадзора, которое определило ограничения в 25 регионах 

10 февраля 2017, 12:59
В блогах: что случилось с ценами в Самаре

В блогах: что случилось с ценами в Самаре

Блогер eirc63 негодует по поводу цен в Самаре. "В новостях постоянно слышим об инфляции на уровне 5 процентов, бакс падает, нефть растет, россияне покупают самые большие яхты в мире. И вдруг сталкиваешься с суровой реальностью в продуктовом магазине. Сегодня 
9 февраля 2017, 09:42
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