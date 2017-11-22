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Материалы по теме:

ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также 

22 ноября 2017, 11:20
В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полиция накрыла подпольное казино на Садовой

В Самаре полицейские выявили подпольное казино. Заведение располагалось в доме на улице Садовой. Силовики изъяли там игровое оборудование и 14 тысяч рублей.

«Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения», - 

17 ноября 2017, 03:12
С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

В четверг, 16 ноября, после 22 часов в Самаре и других городах нельзя будет купить алкоголь. Это связано с праздничной датой: в пятницу, 17 ноября, Международный день студентов.  Эта дата входит в список дней, когда продажа алкоголя под запретом.
16 ноября 2017, 01:50
В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно.

«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц 

16 ноября 2017, 12:50
Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы 

14 ноября 2017, 09:48
В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

Двое подростков задержаны по подозрению в краже денег. По версии силовиков, они обокрали кассу магазина. Подозреваемые – 1999 и 2000 годов рождения.

«Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 7 000 рублей. Информация о краже поступила в  дежурную часть Межмуниципального управления 

14 ноября 2017, 10:04
В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.

В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах 

8 ноября 2017, 10:15
В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя

В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя

В Самаре полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый – 41-летний слесарь. Преступление было совершено в Промышленном районе. Судя по всему, налетчик был с похмелья. По сообщению силовиков, в магазин зашел мужчина и потребовал у продавщицы рюмку с алкоголем, 

7 ноября 2017, 03:20
В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях

В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях

В Самарской губернской думе прошли слушания по проекту поправок в областной антиалкогольный закон. Напомним, одно из предложений - сократить время ночного запрета на продажу спиртного. Сейчас он действует с 22 часов до 10 утра. Если поправки примут окончательно и приведут 

3 ноября 2017, 12:15
Что в Самаре делает первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов?

Что в Самаре делает первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов?

Сегодня в Самаре работает межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем принимают участие первые лица региона и руководители ряда федеральных структур, в частности первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов. 

27 октября 2017, 12:16
Рожин вместо Юртайкина

Рожин вместо Юртайкина

Третьим вице-губернатором Самарской области после Дмитрия Овчинникова и Александра Фетисова может стать Юрий Рожин. Его прочат на пост руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. С 2005 по 2015 год Рожин возглавлял региональное управление ФСБ, а последние два года 

19 октября 2017, 01:14
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