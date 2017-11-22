Сотрудники ФСБ и полиции провели спецоперацию в одном из гаражных массивов Кировского района Самары. В результате оперативникам удалось задержать членов организованной преступной группы, которая занималась производством и реализацией поддельного спиртного. На улице Товарной за дверями здания, похожего на простой автосервис, расположился кустарный цех по производству поддельной алкогольной продукции. В ходе совместной спецоперации сотрудников УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области из складских помещений были изъяты тонны контрафактного спиртного.
«В ходе операции было изъято свыше 10 тонн этилового спирта, использованного при производстве водочных изделий под именем известных брендов, и порядка 50 тонн готового, расфасованного алкоголя. Также установлены складские помещения и гаражи для хранения стеклотары, готовой водочной продукции и других материалов, использованных при незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции», - сообщил участник операции.
По данным оперативников, производством алкоголя занимались члены организованной преступной группы. Поддельное спиртное распространялось на территории Самарской области. Во время рейда по соседству со складами алкоголя, были найдены залежи контрафактного средства от накипи - «Калгон». В коробках был самый дешевый аналог известного продукта. К слову, эти подделки отправлялись даже в Казахстан. Четверых предположительно лидеров ОПГ оперативники задержали на месте. В состав организованной преступной группы входили как граждане России, так и уроженцы Узбекистана и Южной Осетии. Оперативно-следственные мероприятия продолжается, устанавливаются другие ее участники.
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