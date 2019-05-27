Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. Всего в России 16 городов, имеющих свыше 1 млн жителей. По уровню ВГП их можно разделить на 2 группы. В первую, «прогрессивную», попадают миллионники со среднегодовым темпом прироста до полутора процентов. Это Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. Как отмечают в КБ «Стрелка», они имеют шанс догнать Москву через 10 лет. Однако для этого им придется ускориться в 4 раза, то есть поднять рост ВГП до 6 процентов. В группу «отстающих» составители отнесли Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Они имеют рост всего 0,2 процента. Чтобы догнать уровень экономики столицы 2017 года через 20 лет, им нужно ускориться почти в 30 раз.
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