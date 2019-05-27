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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с 
27 мая 2019, 06:53
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры

В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры

Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлили до 1 августа. Такое решение предложила комиссия по отбору кандидатов под председательством заместителя правительства Самарской области Александра Фетисова. Члены жюри посчитали, что времени, отведенного регламентом на подготовку потенциальными министрами концепции развития сферы 
27 мая 2019, 04:58
В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, 
27 мая 2019, 04:13
Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта 
16 мая 2019, 11:51
«Роснефть» может переехать в Самару

«Роснефть» может переехать в Самару

В России могут предложить госкомпаниям покинуть головные офисы в Москве и Петербурге. Об этом говорится в проекте пространственного развития регионов, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесен на рассмотрение в правительство. Всего в тексте значатся 118 предложений, как развивать регионы. Одно из них 
16 мая 2019, 08:52
Проценты по банковским вкладам в России могут серьезно снизиться

Проценты по банковским вкладам в России могут серьезно снизиться

Проценты по банковским вкладам в России в ближайшее время могут серьезно упасть. Эксперты уверены, что принятое решение Центробанка о том, что ключевая ставка денежного рынка останется на уровне 7,75 %, приведет к дальнейшему снижению процентов по депозитам. К концу года 
30 апреля 2019, 08:45
Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?

Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?

Курс евро достиг своего минимума в 2019 году. В ходе торгов на Московской бирже он опускался ниже 71 рубля 50 копеек. По мнению экспертов, это связано со стагнацией экономики в Германии. Доллар сейчас тоже недорогой - 64 рубля. Куда лучше 
25 апреля 2019, 10:05
Самара стала второй среди российских городов с самыми дешевыми отелями

Самара стала второй среди российских городов с самыми дешевыми отелями

Самара заняла второе место среди российских городов с самыми дешевыми отелями. Исследование подготовили специалисты сервиса AviaSales. Они проанализировали стоимость проживания в гостиницах крупных городов и составили список самых выгодных маршрутов с точки зрения размещения. При ранжировании учитывались только отели с 
19 апреля 2019, 01:13
На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», 
15 марта 2019, 08:44
Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за  
5 марта 2019, 09:06
Для россиян введут кредитные рейтинги

Для россиян введут кредитные рейтинги

Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.

По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, 
27 августа 2018, 02:40
Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Российская столица поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира, оказавшись на 98-й позиции. Как информируют отечественные СМИ со ссылкой на исследование агентства "Economist Intelligence Unit (EIU)", это говорит о существенном росте стоимости жизни в Москве.
В тройку 

21 марта 2017, 02:25
Россия заняла 49-е место в списке самых счастливых стран

Россия заняла 49-е место в списке самых счастливых стран

Россия заняла 49-е место в последнем рейтинге наиболее счастливых стран, поднявшись по сравнению с 2016-м на 7 позиций. Об этом сообщается в докладе World Happiness Report.
В топ-10 попали Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и 

20 марта 2017, 12:20
Реальные доходы россиян в августе снизились на 8,3%

Реальные доходы россиян в августе снизились на 8,3%

Это рекордное падение за последние 7 лет.
По данным Росстата, в  последний раз доходы уменьшались быстрее только в декабре 2008 года. При этом эксперты отмечают, что падение непрерывно продолжается в течение 22 месяцев. Замедляются темпы роста средней заработной платы. В 

20 сентября 2016, 11:44
19% россиян гордятся своим уровнем жизни

19% россиян гордятся своим уровнем жизни

Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ в 46 регионах страны.
Исследование показало, что историей государства и российской армией гордятся 90% респондентов, 88% выбрали вариант «культура». Три четверти опрошенных довольны достижениями российского спорта. Чуть меньше - 72% - воодушевлены действиями России на 

16 сентября 2016, 12:02
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