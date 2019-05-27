Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники? … Курс евро достиг своего минимума в 2019 году. В ходе торгов на Московской бирже он опускался ниже 71 рубля 50 копеек. По мнению экспертов, это связано со стагнацией экономики в Германии. Доллар сейчас тоже недорогой - 64 рубля. Куда лучше