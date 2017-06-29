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Самарский лёд оказался слишком крепок
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29 июня 2017, 07:06
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Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре
Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к …
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27 марта 2017, 12:35
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Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона
Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться еще …
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11 января 2017, 02:33
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Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской
Стало известно, как в перспективе будет выглядеть самарский дворец спорта на улице Молодогвардейской. Напомним, старое здание собираются сносить. Новое будет рассчитано на пять тысяч мест с дополнительной ледовой площадкой и баскетбольным залом.
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8 декабря 2016, 12:39