Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской Стало известно, как в перспективе будет выглядеть самарский дворец спорта на улице Молодогвардейской. Напомним, старое здание собираются сносить. Новое будет рассчитано на пять тысяч мест с дополнительной ледовой площадкой и баскетбольным залом.

Согласно проекту, спортсмены будут находиться на первом этаже …