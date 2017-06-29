9
44
11
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       d8b  8888888b.             8888888888            888      
 888       Y8P  888   Y88b                  d88P            888      
 888            888    888                 d88P             888      
 88888b.   888  888   d88P   8888b.       d88P    888  888  88888b.  
 888 "88b  888  8888888P"       "88b   88888888   888  888  888 "88b 
 888  888  888  888 T88b    .d888888    d88P      888  888  888  888 
 888  888  888  888  T88b   888  888   d88P       Y88b 888  888 d88P 
 888  888  888  888   T88b  "Y888888  d88P         "Y88888  88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарский лёд оказался слишком крепок

Самарский лёд оказался слишком крепок

Работы по сносу самарского ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской, похоже, затягиваются. Тендер на выполнение работ перенесли – заявки будут принимать до 6 июля, а сам аукцион состоится 10 июля, сообщается на сайте ХК ЦСК ВВС. Это связано с устранением 

29 июня 2017, 07:06
Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к 
27 марта 2017, 12:35
Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться  еще 

11 января 2017, 02:33
Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской

Стало известно, как будет выглядеть самарский Дворец спорта на Молодогвардейской

Стало известно, как в перспективе будет выглядеть  самарский дворец спорта на улице Молодогвардейской. Напомним, старое здание собираются сносить.  Новое будет рассчитано на  пять тысяч мест с дополнительной ледовой площадкой и баскетбольным залом.
Согласно проекту, спортсмены будут находиться на первом этаже 

8 декабря 2016, 12:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна