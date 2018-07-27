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Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг
Жительнице Тольятти предъявлены обвинения сразу в нескольких преступлениях. Ее подозревают в убийстве, краже и мошенничестве в крупном размере. Напомним, что 30 декабря прошлого года на балконе квартиры в доме по улице Автостроителей нашли тело 38-летней женщины. По данным судебно-медицинской экспертизы, …
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27 июля 2018, 10:40
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Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
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27 июля 2018, 08:57
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Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов
Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в …
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26 июля 2018, 03:09
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке
В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
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26 июля 2018, 01:54
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Уровень преступности в регионе идет на спад
Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области подвели итоги работы в минувшем году. В общем и целом, по словам правоохранителей, преступность в регионе снижается. Руководитель регионального главка, генерал-майор Александр Винников в качестве первостепенной задачи обозначил улучшение тех плановых показателей, с …
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6 февраля 2018, 03:30
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В Японии мужчина отрубал головы жалующимся суицидникам
Правоохранители в Стране восходящего солнца арестовали мужчину, который подозревается в беспрецедентных расправах над своими соотечественниками. Такахиро Шираиши уже получил прозвище «Убийца из Twitter».
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16 ноября 2017, 12:14
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В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы
Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
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13 ноября 2017, 02:04
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В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу
В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
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3 ноября 2017, 02:07