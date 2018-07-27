3
40
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888    888   .d88888b.        888                               
           888    888  d88P" "Y88b       888                               
           888    888  888     888       888                               
 88888888  8888888888  888     888   .d88888   8888b.   88888888  888  888 
    d88P   888    888  888     888  d88" 888      "88b     d88P   888  888 
   d88P    888    888  888 Y8b 888  888  888  .d888888    d88P    888  888 
  d88P     888    888  Y88b.Y8b88P  Y88b 888  888  888   d88P     Y88b 888 
 88888888  888    888   "Y888888"    "Y88888  "Y888888  88888888   "Y88888 
                              Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг

Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг

Жительнице Тольятти предъявлены обвинения сразу в нескольких преступлениях. Ее подозревают в убийстве, краже и мошенничестве в крупном размере. Напомним, что 30 декабря прошлого года на балконе квартиры в доме по улице Автостроителей нашли тело 38-летней женщины. По данным судебно-медицинской экспертизы, 
27 июля 2018, 10:40
Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело на оперуполномоченного ОБОП УУР областного ГУ МВД. Этого человека подозревают в мошенничестве. По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 года он получил от некой женщины 474 тысячи рублей и сотовый «IPhone 6», который 
27 июля 2018, 08:57
Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в 
26 июля 2018, 03:09
В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке

В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
26 июля 2018, 01:54
Уровень преступности в регионе идет на спад

Уровень преступности в регионе идет на спад

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области подвели итоги работы в минувшем году. В общем и целом, по словам правоохранителей, преступность в регионе снижается. Руководитель регионального главка, генерал-майор Александр Винников в качестве первостепенной задачи обозначил улучшение тех плановых показателей, с 

6 февраля 2018, 03:30
В Японии мужчина отрубал головы жалующимся суицидникам

В Японии мужчина отрубал головы жалующимся суицидникам

Правоохранители  в Стране восходящего солнца арестовали мужчину, который подозревается в беспрецедентных расправах над своими соотечественниками. Такахиро Шираиши уже получил прозвище «Убийца из Twitter».
Как рассказывают мировые СМИ, маньяк заманивал размещающих суицидальные посты в интернете и отрубал им головы. Пока в 

16 ноября 2017, 12:14
В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
Речь, в частности, идет о представителях одной войсковой части, дислоцированной в городской черте. 

13 ноября 2017, 02:04
В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
После нескольких эпизодов исчезновения грузов в компании сделали вывод, что кто-то забирается в машины в процессе 

3 ноября 2017, 02:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх