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Самарцев кормят булочками из бетона
Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца …
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20 апреля 2017, 05:51
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Экс-депутат Владимир Сюсин отправиться за решетку на 5 лет
Кировский районный суд огласил приговор бывшему депутату думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата. Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал народному избраннику …
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19 апреля 2017, 09:38
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Иван Мотынга избран новым президентом федерации дзюдо ПФО
Выборы прошли на конференции, предшествующей чемпионату Приволжского Федерального Округа по дзюдо, который проходит в Самаре на татами МТЛ-Арены 19-20 апреля 2017 года. Напомним, Иван Мотынга возглавляет Федерацию дзюдо Самарской области. Развитие этого вида спорта, по мнению представителей делегаций из других …
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19 апреля 2017, 08:17
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СоюзМаш поздравил АвтоВАЗ с первым автомобилем
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19 апреля 2017, 05:20
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Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»
Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в …
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19 апреля 2017, 04:30
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Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов
В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, …
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19 апреля 2017, 02:34
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Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров
Эксперты американского издания Ward’s Auto определили десятку лучших автомобильных интерьеров. В этот список попали сразу 7 моделей, не вошедших в предыдущий рейтинг.
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19 апреля 2017, 11:17
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В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой
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17 апреля 2017, 04:15
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Самара становится городом машин
Самара заняла первое место среди городов-миллионников России по обеспеченности легковыми автомобилями на душу населения. Рейтинг составили аналитики агентства «Автостат». По данным исследования, на каждую 1000 самарцев приходится по 334 машины. То есть каждый третий является обладателем легкового автомобиля. На …
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17 апреля 2017, 01:01
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Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог
Российские эксперты составили рейтинг самых безопасных транспортных средств для отечественных трасс. В основном в перечне фигурируют модели от европейских компаний.
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13 апреля 2017, 01:18
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Не все дачники смогут проехать на свои участки
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12 апреля 2017, 02:38
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Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе
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12 апреля 2017, 09:08
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«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой
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11 апреля 2017, 03:36
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В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей
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9 апреля 2017, 03:46
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В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
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22 марта 2017, 09:21
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Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки
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19 марта 2017, 03:52