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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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20 апреля 2017, 05:51
Экс-депутат Владимир Сюсин отправиться за решетку на 5 лет

Экс-депутат Владимир Сюсин отправиться за решетку на 5 лет

Кировский районный суд огласил приговор бывшему депутату думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата. Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал народному избраннику 

19 апреля 2017, 09:38
Иван Мотынга избран новым президентом федерации дзюдо ПФО

Иван Мотынга избран новым президентом федерации дзюдо ПФО

Выборы прошли на конференции, предшествующей чемпионату Приволжского Федерального Округа по дзюдо, который проходит в Самаре на татами МТЛ-Арены 19-20 апреля 2017 года. Напомним, Иван Мотынга возглавляет Федерацию дзюдо Самарской области. Развитие этого вида спорта, по мнению представителей делегаций из  других 

19 апреля 2017, 08:17
СоюзМаш поздравил АвтоВАЗ с первым автомобилем

СоюзМаш поздравил АвтоВАЗ с первым автомобилем

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые серийные экземпляры легендарной «копейки» - «ВАЗ 2101». Сегодня эта дата отмечается на АвтоВАЗе как День первого автомобиля. 
19 апреля 2017, 05:20
Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в 
19 апреля 2017, 04:30
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, 

19 апреля 2017, 02:34
Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты американского издания Ward’s Auto определили десятку лучших автомобильных интерьеров. В этот список попали сразу 7 моделей, не вошедших в предыдущий рейтинг.
За основу специалисты брали такие критерии, как эстетика салона, ощущение комфорта, безопасность, качество представленных материалов и т.д.. Из 

19 апреля 2017, 11:17
В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой

С 24 апреля в Самаре на улице Ново-Садовой будут введены ограничения для транспорта. Речь идет об участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской (с левой и правой стороны). Там будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Соответствующие знаки будут установлены 

17 апреля 2017, 04:15
Самара становится городом машин

Самара становится городом машин

Самара заняла первое место среди городов-миллионников России по обеспеченности легковыми автомобилями на душу населения. Рейтинг составили аналитики агентства «Автостат». По данным исследования, на каждую 1000 самарцев приходится по 334 машины. То есть каждый третий является обладателем легкового автомобиля. На 
17 апреля 2017, 01:01
Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Российские эксперты составили рейтинг самых безопасных транспортных средств для отечественных трасс. В основном в перечне фигурируют модели от европейских компаний.
Самым надежным брендом признали Volvo. Далее расположились Mercedes, BMW и Porsche.
Кроме того, специалисты положительно отозвались об Audi и Toyota. 

13 апреля 2017, 01:18
Не все дачники смогут проехать на свои участки

Не все дачники смогут проехать на свои участки

22, 29 и 30 апреля в Самаре пустят пер­вые пробные автобусы по дачным маршрутам, сообщает городской департамент транспорта. В этом году движение по 34-м садово-огородным направлениям будет организовано по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и в празднич­ные дни с 6 утра 

12 апреля 2017, 02:38
Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе

Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе

Транспортный коллапс как на въезд, так и на выезд из города. Грузовикам и пассажирским автобусам въезд запрещен. Трудности продлятся до ноября, это срок ремонта моста.
12 апреля 2017, 09:08
«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой

В социальных сетях появилось видео потопа в Красноармейском районе Самарской области. За кадром беседуют двое очевидцев. «Вчера ты еще мог проехать… Такое у вас было когда-нибудь?» - спрашивает женщина. «Не знаю, я не помню, во всяком случае», - отвечает мужчина. 
11 апреля 2017, 03:36
В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

Чрезвычайное происшествие в частном доме семьи Солодухиных случилось 17 марта. В тот день в Октябрьске прорвало центральную трубу городского водоснабжения на улице Максима Горького. После прорыва вода хлынула в дом пенсионеров, расположенный ниже уровня дороги, и затопила буквально «по колено» 
9 апреля 2017, 03:46
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В среду, 22 марта, в соцсети появилось фото потопа на улице Солнечной в Самаре. По словам очевидца, коммунальный инцидент произошел в районе 5-й просеки.

По сообщению компании «Самарские коммунальные системы», без холодного водоснабжения с 8 часов утра остались несколько 
22 марта 2017, 09:21
Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки

Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки

Сегодня, 19 марта, в группе «Дорога63.рф - Первый Общественный Контроль» опубликовали фото, как выглядит одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек.

«На данном участке дороги, каждый год в период паводка 
19 марта 2017, 03:52
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