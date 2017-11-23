В Самаре полицейские раскрыли кражу видеорегистратора. Устройство украли у таксиста, попавшего в ДТП.
«41-летний таксист рассказал, что поздно ночью он находился в своем автомобиле, который незадолго до этого припарковал на обочине на улице Гагарина. Спустя некоторое время в него врезалось другое транспортное средство. Водитель и пассажир данного автомобиля сразу после ДТП попытались скрутить регистрационные номера и скрыться с места, но таксист решил им помешать. По словам мужчины, в процессе выяснения отношений с одним из оппонентов он заметил, как другой из них проник в салон такси и выхватил оттуда видеорегистратор», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Злоумышленники сразу скрылись с места происшествия. Подозреваемый установлен, его нашли. Это 27-летний житель Самары, у которого уже были проблемы с законом. В совершении кражи он сознался. На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж».
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