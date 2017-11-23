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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

В четверг, 23 ноября, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Автоледи на Audi не заметила столб и врезалась в него. Из-за ДТП на Галактионовской встали трамваи.

«Сегодня утром на пересечении ул. Галактионовская и Студенческий переулок. Водитель АУДИ не заметила 
23 ноября 2017, 01:02
В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

Во вторник, 21 ноября, в Самаре под колеса автомобиля Toyota попал 70-летний пенсионер. ДТП произошло около 11 часов утра на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда. В народе, после большого числа ДТП с участием пожилых пешеходов, этот 

22 ноября 2017, 04:53
Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Во вторник, 21 ноября, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. 50-летний водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы. Это случилось в 16:30 на Новокуйбышевском шоссе.

«По предварительной версии полицейских, напротив дома 54 по Новокуйбышевскому шоссе водитель допустил наезд на 

22 ноября 2017, 02:46
В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В среду, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Утром на перекрестке улиц XXII Партсъезда и улицы Свободы трамвай протаранил Vesta. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях и опубликовали фото.

«ДТПс трамваем произошло сегодня утром на 
22 ноября 2017, 10:43
В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

Во вторник, 29 августа, в Самаре на проспекте Карла Маркса произошло ДТП. По словам очевидцев, таксист на автомобиле Renault Logan столкнулся с «Калиной». 25-летний автомобилист, управлявший вазовской легковушкой, попал в больницу. Водитель иномарки пройти медосвидетельствование отказался.

По сообщению полицейских, ДТП произошло 

30 августа 2017, 02:40
Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Странное ДТП: в Самаре на Демократической таксист уснул и оседлал дорожное ограждение

Авария произошла сегодня утром, 5 августа, передают очевидцы в соцсетях. На улице Демократической таксист на белом "Датсуне" не справился с управлением и залетел на дорожное ограждение. По непроверенным данным, мужчина уснул за рулем. Информации о пострадавших нет.
5 августа 2017, 03:47
В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал 
21 июня 2017, 10:41
В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП

В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП

Таксист, сбивший на пешеходном переходе в Самаре девятиклассницу, лишен прав на полтора года. Авария произошла вечером в понедельник, 14 ноября, на проспекте Масленникова.

Самарский таксист сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку, но помощи ей не оказал. Даже не остановился. 
16 ноября 2016, 05:02
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