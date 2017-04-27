В театре оперы и балета назвали имя лучшего учителя года в Самарской области. Этот титул получил преподаватель математики и информатики городской Школы №132 Владимир Пономаренко. Теперь ему предстоит представлять 63 регион на всероссийском этапе соревнований. Лучшего учителя области поздравил губернатор Николай Меркушкин.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Для нас, лично для меня, как для губернатора, развитие образовательной сферы- это на самом деле вопрос номер один.
Владимир Пономаренко, победитель конкурса "Учитель года Самарской области - 2017":
- Метод рекламы, практикоориентированные задачи - это такой мощный толчок, чтобы дети работали на уроке. Нужно взращивать новое поколение инженерное поколение, поэтом я занимаюсь проблемой формирования инженерного мышления.
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