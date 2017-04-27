За звание "Учитель года" от Самарской области будет бороться сызранский педагог Честь Самарской области на конкурсе "Учитель года" будет отстаивать сызранский педагог русского языка и литературы Анжелика Зимина. Больше всего среди 85 конкурсантов как раз филологов. Самым молодым - 26 лет, самой опытной - 59. В этот раз впервые за всю …