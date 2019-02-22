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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

Стало известно, что жена известного самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына стала официальным представителем конкурса красоты «Миссис Россия Мира — 2019». Её новая запись в инстаграме завлекает не только мужчин, но и женщин: супруга олигарха предлагает поучаствовать в конкурсе.
12 февраля 2019, 06:12
Собака-терапевт Ася из Тольятти признана лучшей в России

Собака-терапевт Ася из Тольятти признана лучшей в России

На днях в Москве прошел всероссийский слет лучших заводчиков собак. На мероприятии подвели итоги рейтинга «Best Russian Dog 2018». В одной из номинаций досталась победа собаке Асе из Тольятти и ее тренеру из спортивно-киногического клуба «ВолгаДогСпорт» Иде Ринге.
 
Год 
10 февраля 2019, 06:26
«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить 
7 февраля 2019, 08:13
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самарской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства региона 5 созыва. Принять участие в нем могут молодые люди от 18 до 25 лет. Для этого необходимо подать заявку и подготовить свой социально значимый проект. Прием заявок продлится до 24 
6 февраля 2019, 03:16
Букмекеры назвали вероятных соперников российской сборной на ЧМ-2018

Букмекеры назвали вероятных соперников российской сборной на ЧМ-2018

Наиболее вероятными противниками российской футбольной дружины на групповом отрезке Мундиаля могут оказаться национальные команды Туниса, Египта, Сенегала или Ирана. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на «Рейтинг букмекеров». Эксперты оценили шансы этих сборных с коэффициентом 5,95.
С другой стороны, 

1 декабря 2017, 04:25
В Самаре пройдет праздник в честь финальной жеребьевки ЧМ-2018

В Самаре пройдет праздник в честь финальной жеребьевки ЧМ-2018

В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к финальной жеребьевке ЧМ-2018. Церемония состоится в Москве в пятницу, 1 декабря. Прямую трансляцию в Самаре организуют в спорткомплексе МТЛ «Арена».  

«Каждый участник получит памятный сувенир с символикой ЧМ-2018», - сообщает правительство Самарской области.

В 

28 ноября 2017, 05:07
В Самаре состоялась жеребьевка партий

В Самаре состоялась жеребьевка партий

Сегодня стало известно, в каком порядке в бюллетенях для голосования
перечислят кандидатов в депутаты Самарской губернской думы от разных партий. Областной избирком провел жеребьевку.

Шары с порядковыми номерами из лототрона доставали сами представители политических объединений. Результаты такие: под первым номером - 

16 августа 2016, 05:07
Дзюдоисты тянут жребий клубного чемпионата Европы

Дзюдоисты тянут жребий клубного чемпионата Европы

В пятницу, 19 декабря, в Самаре началась жеребьевка чемпионата Европы по дзюдо среди клубных команд "Золотая лига". В этом году турнир проходит в России и в Голландии. В Самаре встретятся восемь сильнейших мужских и семь женских команд. Турнир в формате 

19 декабря 2014, 04:12
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