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«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте
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12 февраля 2019, 06:12
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Собака-терапевт Ася из Тольятти признана лучшей в России
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10 февраля 2019, 06:26
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«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира
«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить …
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7 февраля 2019, 08:13
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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Букмекеры назвали вероятных соперников российской сборной на ЧМ-2018
Наиболее вероятными противниками российской футбольной дружины на групповом отрезке Мундиаля могут оказаться национальные команды Туниса, Египта, Сенегала или Ирана. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на «Рейтинг букмекеров». Эксперты оценили шансы этих сборных с коэффициентом 5,95.
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1 декабря 2017, 04:25
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В Самаре пройдет праздник в честь финальной жеребьевки ЧМ-2018
В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к финальной жеребьевке ЧМ-2018. Церемония состоится в Москве в пятницу, 1 декабря. Прямую трансляцию в Самаре организуют в спорткомплексе МТЛ «Арена».
«Каждый участник получит памятный сувенир с символикой ЧМ-2018», - сообщает правительство Самарской области.
В …
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28 ноября 2017, 05:07
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В Самаре состоялась жеребьевка партий
Сегодня стало известно, в каком порядке в бюллетенях для голосования
Шары с порядковыми номерами из лототрона доставали сами представители политических объединений. Результаты такие: под первым номером - …
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16 августа 2016, 05:07
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Дзюдоисты тянут жребий клубного чемпионата Европы
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19 декабря 2014, 04:12
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