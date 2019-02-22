Сегодня стало известно, в каком порядке в бюллетенях для голосования

перечислят кандидатов в депутаты Самарской губернской думы от разных партий. Областной избирком провел жеребьевку.

Шары с порядковыми номерами из лототрона доставали сами представители политических объединений. Результаты такие: под первым номером - …