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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В среду, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Утром на перекрестке улиц XXII Партсъезда и улицы Свободы трамвай протаранил Vesta. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях и опубликовали фото.

«ДТПс трамваем произошло сегодня утром на 
22 ноября 2017, 10:43
В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

21 ноября 2017, 03:37
Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

В Самарской области полиция проводит проверку по факту гибели в ДТП пожилого мужчины. Под Самарой 82-летнего пенсионера насмерть сбила иномарка «Тойота Хайлендер». Управлял внедорожником 40-летнний водитель.
 
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 20.11.2017 года в 18:20 водитель 1977 

21 ноября 2017, 01:51
В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

Традиционно каждое третье воскресенье ноября во многих странах мира проводится день памяти жертв ДТП. В Самаре, по инициативе ГИБДД, студентам Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики показали экспозицию из автомобилей, пострадавших в ДТП, а затем они смогли пройти так называемый краш-курс.

Водители 

20 ноября 2017, 02:17
В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В воскресенье, 19 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской перевернулся внедорожник. Есть пострадавшие.

«Алма-Атинская/Московское шоссе: один перевертыш, один в хлам, "Мерседес" и еще кто-то... Стоят ГИБДД, толпа», - сообщил очевидец в социальной сети.

По 
20 ноября 2017, 01:12
В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
Все произошло в учебном заведении населенного пункта Ащебутак. Согласно существующей версии, злоумышленник появился в школьном дворе и бросил бутылку 

14 ноября 2017, 11:18
Исследование: успеваемость старшеклассников зависит от числа их одноклассниц

Исследование: успеваемость старшеклассников зависит от числа их одноклассниц

Голландские специалисты установили, что мальчики-школьники демонстрируют лучшие показатели в учебе, когда процент девочек в их классах выше. По мнению ученых, разгадка кроется в том, что у девочек сильнее концентрация и выше мотивация.
Как показало недавнее исследование, если представительниц слабого пола 

13 ноября 2017, 12:06
9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре

9-летний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Самаре

Сегодня, 6 ноября, в 10:20 утра в Самаре на пересечении Комсомольской и Алексея Толстого произошла серьезная авария. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не уступил дорогу автомашине «Ниссан». В результате удара иномарка перевернулась на бок, передает ГУ МВД России по Самарской области.
6 ноября 2017, 09:08
Ребенок пострадал в столкновении «Гранты» и «Фиата» в Тольятти

Ребенок пострадал в столкновении «Гранты» и «Фиата» в Тольятти

Сегодня, 1 ноября, в Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. По сообщению полицейских, столкнулись два автомобиля - «Гранта» и «Фиат». 9-летний мальчик, получивший телесные повреждения, ехал в вазовской легковушке. Он доставлен в больницу.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 

1 ноября 2017, 11:44
В Самаре 16-летняя девочка на

В Самаре 16-летняя девочка на "семерке" сбила на тротуаре школьницу

Самарская полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 9-летняя школьница. Она шла по тротуару, когда на нее наехал автомобиль «ВАЗ-2107». Это случилось 11 октября около трех часов дня. Машина ехала по улице Белорусской со стороны Обувной в направлении поселка 

12 октября 2017, 12:55
Классный час: В ирландской школе камеры наблюдения засняли «призрака»

Классный час: В ирландской школе камеры наблюдения засняли «призрака»

На юго-западе Ирландии камеры видеонаблюдения в образовательном учреждении Deerpark CBS зафиксировали полтергейст. Необъяснимое шевеление и дребезжание предметов в пустом коридоре здания, попавшие на кадры, вызвали волну обсуждений в Сети.
Это произошло в ирландском городе Корке 2 октября. На кадрах видно, 

6 октября 2017, 12:08
ВЦИОМ: Большинство россиян заявили о необходимости работы школьных психологов

ВЦИОМ: Большинство россиян заявили о необходимости работы школьных психологов

Большинство россиян выступают за то, чтобы в каждой школе работали штатные психологи. Это выяснилось в процессе масштабного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
За сохранение ставки психологов проголосовали 85% опрошенных, а однозначно против – лишь 12% респондентов.
Ответы россиян также 

21 сентября 2017, 05:31
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