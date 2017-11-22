Во вторник, 21 ноября, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. 50-летний водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы. Это случилось в 16:30 на Новокуйбышевском шоссе.
«По предварительной версии полицейских, напротив дома 54 по Новокуйбышевскому шоссе водитель допустил наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подростка с травмами головы увезли в больницу, он госпитализирован.
Автомобилист, согласно сообщению полицейских, был трезв. Проводится проверка. В областном главке полиции предоставили фото с места происшествия.
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