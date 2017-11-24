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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Власти Самары самостоятельно не справятся с обеспечением работы общественного транспорта в ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого дополнительно к имеющемуся парку необходимо приобрести еще 150 новых автобусов - на что требуется порядка миллиарда рублей. Однако, как 

24 ноября 2017, 07:47
Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

В Самаре на следующей неделе произойдут изменения в расписании электричек. Речь идет о маршруте Самара – Новокуйбышевск. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

«С 01 декабря 2017 года отменяются пригородные поезда: № 6535 Самара (отправление 06:40) – 
24 ноября 2017, 02:22
В блогах:

В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"

К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету 
24 ноября 2017, 10:33
Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья

Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья

В Самаре украли недавно высаженные на Аэродромной деревья. Сообщение о краже поступило от представителя местного ТСЖ. Заявитель сообщил, что пропало 5 саженцев. Ущерб он оценил в семь тысяч рублей. Установить подозреваемых удалось с помощью видео, снятого камерами наблюдения. Задержаны мужчина 
24 ноября 2017, 10:03
Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд

Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд

Вернут ли самарским льготникам безлимитный проезд в общественном транспорте и финансовые выплаты, которые они получали ранее? Этот вопрос обсуждали на заседании специально созданной при областном парламенте рабочей группы. Сейчас в Самарской области действуют 127 различных льгот. По сравнению с другими 

22 ноября 2017, 01:16
В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть 
21 ноября 2017, 09:06
Начался сбор средств на установку памятника баяну в Самаре

Начался сбор средств на установку памятника баяну в Самаре

В самарской филармонии прошел сольный концерт заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут на установку в региональной столице памятника баяну. Открытие арт-объекта запланировано на апрель 2018-го. Прямо на концерте на выбор зрителей были представлены 
14 ноября 2017, 10:40
В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам

В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам

Блогер psergeev77 сообщил, что 9 ноября в Новокуйбышевске неподалеку от станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам. По иронии судьбы его установили в 20 метрах от памятника железнодорожникам, расстрелянным белочехами в 1918 году при их отступлении из Самары. 
10 ноября 2017, 09:00
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