В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в плачевном состоянии. Общественность неоднократно обращалась к властям с требованием сохранить его. «Скульпторами был произведён осмотр объекта. Поскольку демонтаж может полностью разрушить сооружение, следует изготовить специальную композитную форму для последующего воссоздания бюста в первоначальном виде. Открытие композиции планируется в 2018 году», - информирует пресс-служба администрации.
|
Самара: общественный транспорт на грани банкротства
|
24 ноября 2017, 07:47
|
Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря
|
24 ноября 2017, 02:22
|
В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"
К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету …
|
24 ноября 2017, 10:33
|
Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья
|
24 ноября 2017, 10:03
|
Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд
Вернут ли самарским льготникам безлимитный проезд в общественном транспорте и финансовые выплаты, которые они получали ранее? Этот вопрос обсуждали на заседании специально созданной при областном парламенте рабочей группы. Сейчас в Самарской области действуют 127 различных льгот. По сравнению с другими …
|
22 ноября 2017, 01:16
|
В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть …
|
21 ноября 2017, 09:06
|
Начался сбор средств на установку памятника баяну в Самаре
В самарской филармонии прошел сольный концерт заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут на установку в региональной столице памятника баяну. Открытие арт-объекта запланировано на апрель 2018-го. Прямо на концерте на выбор зрителей были представлены …
|
14 ноября 2017, 10:40
|
В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам
Блогер psergeev77 сообщил, что 9 ноября в Новокуйбышевске неподалеку от станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам. По иронии судьбы его установили в 20 метрах от памятника железнодорожникам, расстрелянным белочехами в 1918 году при их отступлении из Самары. …
|
10 ноября 2017, 09:00