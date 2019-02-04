2
35
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 01.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

На каждого судебного пристава в Самарской области в 2018 году приходилось 4,3 тысяч дел. Об этом сообщили в пятницу, 1 февраля, представители регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Приоритетом было наполнение бюджетов. В прошлом году было перечислено свыше 3,5 млрд 
1 февраля 2019, 11:37
В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проверят потребкорзину

В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению 
1 февраля 2019, 08:12
В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны

Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от 
31 января 2019, 11:33
Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Самарской области может быть пересмотрен уже в сентябре. Причем, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Регоператор должен предоставить целый набор сведений - объем вывезенного, затраты на перевозки и прочее. На основании этой 
30 января 2019, 07:28
Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

В Новокуйбышевске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли сразу в целой серии криминальных эпизодов. По версии силовиков, 15 августа этого года мужчина попробовал подкупить следователя. Он предложил ему 50 тысяч за отказ в возбуждении уголовного дела за незаконное проникновение в 

27 декабря 2018, 01:39
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывший замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще как минимум 3 месяца. Суд продлил его арест до 25 марта. Напомним, Сазонова обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он регулярно получал деньги от частной 

25 декабря 2018, 02:33
Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Самарский районный суд на два месяца арестовал начальника отдела главного следственного управления областного главка полиции Веру Рабинович. Напомню, она и двое посредников были задержаны в ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Курумоч" сразу же после получения суммы в 10 

20 декабря 2018, 05:53
Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

В Самаре вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ. Его поймали на взятке. По версии следствия, он получил 400 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности фигуранта дела, находящегося в его производстве.

Предполагаемого злоумышленника 

2 ноября 2018, 05:55
Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной

Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых жутких мест во Вселенной. Самым пугающим местом в космосе авторы исследования посчитали туманность SH2-136. Она находится на расстоянии 1200 световых лет от земли. Из-за сложного процесса формирования звезд там образовались пылевые облака разных форм и 

2 ноября 2018, 02:57
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

В итоге на первом месте 
10 сентября 2018, 02:26
Самара стала самым криминальным городом региона

Самара стала самым криминальным городом региона

За последние шесть месяцев в Самаре было зарегистрировано 1764 тяжких и особо тяжких преступления. Об этом 26 июля рассказал на заседании городской думы начальник управления МВД по Самаре Дмитрий Блохин. Как ни странно, чаще всего криминальные случаи происходят в Самарском 
27 июля 2018, 08:35
Уровень преступности в регионе идет на спад

Уровень преступности в регионе идет на спад

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области подвели итоги работы в минувшем году. В общем и целом, по словам правоохранителей, преступность в регионе снижается. Руководитель регионального главка, генерал-майор Александр Винников в качестве первостепенной задачи обозначил улучшение тех плановых показателей, с 

6 февраля 2018, 03:30
В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
Речь, в частности, идет о представителях одной войсковой части, дислоцированной в городской черте. 

13 ноября 2017, 02:04
В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
После нескольких эпизодов исчезновения грузов в компании сделали вывод, что кто-то забирается в машины в процессе 

3 ноября 2017, 02:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх