Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 лет. Им задавали три вопроса: скажите, Вам приходилось давать взятку представителям органов государственной или исполнительной власти? Как часто? И когда это было в последний раз? В итоге самыми коррупционными городами России стали: Махачкала, Нальчик и Владивосток. Самара расположилась на 9 месте между Брянском и Ростовом-на-Дону. К слову, еще один город 63-го региона попал в этот рейтинг. На предпоследней 29 строчке оказался Тольятти.
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В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел
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1 февраля 2019, 11:37
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В Самарской области проверят потребкорзину
В Самарской области проведут проверку потребительской корзины, сообщает областной Минтруд. Ведомство для выработки предложений по актуализации показателя сформировало рабочую группу. В нее вошли представители министерств, депутатского корпуса, профсоюзов и работодателей. Группу возглавила лично министр труда региона Ирина Никишина. По мнению …
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1 февраля 2019, 08:12
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В Самарской области компанию оштрафовали за неработающие таксофоны
Необычное наказание. Роскомнадзор по Самарской области оштрафовал на 37 тысяч рублей "Ростелеком" за неработающие таксофоны. Оказывается, этот раритетный вид связи до сих пор востребован на территории нашего региона, несмотря на то, что в 2012 году Минсвязи России решило от …
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31 января 2019, 11:33
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Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть
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30 января 2019, 07:28
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Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя
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27 декабря 2018, 01:39
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест
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25 декабря 2018, 02:33
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Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца
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20 декабря 2018, 05:53
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Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор
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2 ноября 2018, 05:55
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Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной
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2 ноября 2018, 02:57
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Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса …
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24 октября 2018, 10:31
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Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?
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20 сентября 2018, 10:28
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Названы самые популярные города России для поездок на выходные
Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
В итоге на первом месте …
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10 сентября 2018, 02:26
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Самара стала самым криминальным городом региона
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27 июля 2018, 08:35
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Уровень преступности в регионе идет на спад
Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области подвели итоги работы в минувшем году. В общем и целом, по словам правоохранителей, преступность в регионе снижается. Руководитель регионального главка, генерал-майор Александр Винников в качестве первостепенной задачи обозначил улучшение тех плановых показателей, с …
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6 февраля 2018, 03:30
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В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы
Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
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13 ноября 2017, 02:04
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В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу
В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
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3 ноября 2017, 02:07
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