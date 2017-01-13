Самара включена в ТОП-15 российских городов, популярных в новогодние праздники, составленный порталом поиска отелей Room Guru. Рейтинг составлен на основе данных бронирования номеров в гостиницах в период с 1 по 8 января.
Больше всего туристов привлекли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Нижний Новгород. Самара - четырнадцатая. В нашем городе приезжие останавливались в среднем на две ночи и платили за проживание 2 тысячи 400 рублей в сутки, что примерно в 2 раза меньше, что в Питере и Москве.
Больше всего иногородние гости тратили в отелях горнолыжной Красной Поляны - почти 7 тысяч рублей в сутки. В первую пятерку курортных городов вошли Сочи, Ялта, Геленджик, Кисловодск и Пятигорск.
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