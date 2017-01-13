Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней В новогодние праздники в Самарской области, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подобные ЧП случались каждый день, а иногда по несколько раз в сутки. Почти все конфликты произошли на бытовой почве …