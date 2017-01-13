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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
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Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары

Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары

Сайт «Кинопоиск» и компания «Яндекс» совместно подготовили и опубликовали обзор самых популярных российских фильмов, снятых в период с 2001 по 2015 год. В числе топовых отечественных кинолент 21-го века есть фильмы с участием самарцев. Самым популярным фильмом 2015 года, согласно 
13 января 2017, 12:47
«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке

Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
Большой популярностью у киноманов также пользовались Андрей Мерзликин, Ингеборга Дапкунайте и Вера Брежнева. 

12 января 2017, 01:42
Вторичное жилье в Самаре подешевело на 6,5%

Вторичное жилье в Самаре подешевело на 6,5%

Жильё на вторичном рынке Самары в ушедшем году стало дешевле почти на 6,5%. По уровню снижения цен на недвижимость столица 63-го региона оказалась на пятой строчке рейтинга из 15 городов-миллионников страны. Исследование провёл аналитический центр SRG. Сейчас средняя цена квадратного 

12 января 2017, 01:14
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
11 января 2017, 03:22
РФ вошла в топ-5 стран с самыми сильными кибервойсками

РФ вошла в топ-5 стран с самыми сильными кибервойсками

Специальные российские подразделения по кибербезопасности вошли в топ-5 после Соединенных Штатов, КНР, Великобритании и Южной Кореи. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Zecurion Analytics, которая занимается разработкой программного обеспечения для защиты данных от утечек. Эксперты учитывали военные 

10 января 2017, 01:08
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

В новогодние праздники в Самарской области, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подобные ЧП случались каждый день, а иногда по несколько раз в сутки. Почти все конфликты произошли на бытовой почве 
9 января 2017, 01:34
В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самарской области в связи с новогодними праздниками досрочно произведут часть социальных выплат, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.

С 26 декабря по 30 декабря перечисляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 28 декабря переведены ежемесячные доплаты к январским 

29 декабря 2016, 04:52
На площади Куйбышева строят ледовый городок

На площади Куйбышева строят ледовый городок

Его обнесут импровизированной крепостной стеной. Внутри установят двухметрового Деда Мороза и Снегурочку. Рядом скульптурную символику Самары: ладью, ракету, крепость Шипка, монумент "Крылья" и макет строящегося стадиона "Самара -Арена".
Все конструкции обязательно проливаются водой. Так они соединяются крепче. Поэтому их обламывание 

21 декабря 2016, 05:47
Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым возглавили рейтинг туристической привлекательности регионов России. Этот перечень был обнародован Центром информационных коммуникаций и изданием "Отдых в России".
Авторы исследования принимали во внимание уровень развития туристической инфраструктуры и гостиничного бизнеса, долю туристического бизнеса 

8 декабря 2016, 03:04
Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турция может оказаться для россиян основным направлением летнего сезона 2017 года. Так говорят в компаниях, опрошенных Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Одной из главных причин будет тот факт, что стоимость отдыха в этой стране может остаться на уровне 2015 года.
Впрочем, 

5 декабря 2016, 04:01
Портал Booking назвал основные тренды туризма на 2017 год

Портал Booking назвал основные тренды туризма на 2017 год

Основные тренды 2017 года определили эксперты туристического сервиса Booking.com. В процессе опроса 10 тысяч человек были отмечены главные тенденции.
Прежде всего, путешественники намерены в следующем году совмещать деловые поездки с отдыхом. Кроме того, они надеются на приключения и неожиданности в 

22 ноября 2016, 01:34
Турагентства начали выкладывать подборки новогодних туров

Турагентства начали выкладывать подборки новогодних туров

До нового года остается чуть больше месяца. Турагентства уже начали выкладывать подборки праздничных туров. Из заграничных предложений самыми доступными по цене являются недельные каникулы в Турции. Там в четырехзвездочном  отеле вдвоем можно отдохнуть за 52 тысячи рублей. Все включено. В 

21 ноября 2016, 11:04
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