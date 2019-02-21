Труднее всего травмаям двигаться по путям в историческом центре. Здесь вагоны встают в пробку вместе с машинами по вине автомобилистов, выезжающих на пути. Чтобы свести время простоя трамвая к минимуму, по инициативе городского департамента транспорта за автомобилистами на рельсах будут …