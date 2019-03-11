Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». Призы разыгрываются сразу в нескольких номинациях - в Живом журнале, Вконтакте и в Facebook.
Конкурс проходит в три этапа – ¼ финала, полуфинал и финал. Голосование в четвертьфиналах закончилось 9 марта, стартовал следующий этап. Полуфиналы ВК и ЖЖ продолжаются до полудня 13 марта. В ФБ можно голосовать за любимого автора до 12:00 15 марта.
ФИНАЛ пройдет с 16 марта по 22 марта (до 12:00). Церемония награждения состоится в третьей декаде месяца. Точную дату и место проведения главного события года в самарской блогосфере организатор объявит дополнительно. Победитель получит ценные (денежные) призы.
В ФИНАЛ выходят ЧЕТВЕРО лучших из каждой группы в каждой из номинаций. Во избежание накруток и других недобросовестных намерений ТРК «ТЕРРА» оставляет за собой право не засчитывать участникам часть или даже все голоса, полученные с помощью «покупок» через спецресуры и сервисы накруток, нечестной агитации и т.д.
Голосование в номинации «Лучший самарский паблик ВКонтакте». 1/2 финала - ЗДЕСЬ.
Голосование в номинации «Лучший блогер года 2018» (Живой Журнал) ЗДЕСЬ.
Голосование в номинации «Лучший самарский автор в Facebook». 1/2 финала. ЗДЕСЬ.
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