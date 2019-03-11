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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
 
«Все дно усыпано дохлой рыбой, 
9 марта 2019, 02:17
Самарцы выбирают «Блогера года»

Самарцы выбирают «Блогера года»

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». В рамках мероприятия будет разыграна номинация – «Лучший самарский автор в Facebook».

Конкурс пройдет в три этапа – 1/4 финала, полуфинал и финал.

Расписание:

1/4 финала: 5 марта 
7 марта 2019, 12:59
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта изменится расписание движения судов на воздушной подушке. Это связано с наступлением межнавигационного периода. Первый рейс «амфибий» из Самары будет отправляться в 6:30, а в 19:30 будет уходить последний борт из Рождествено. Суда будут курсировать с интервалом в 
7 марта 2019, 11:13
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Волонтеры группы Лиза Алерт объявили об окончании поисков подростка в Самаре. В семь часов утра он ушел в школу, но на уроках так и не появился. В половине шестого вечера стало известно, что ребенок погиб.
 
Очевидцы сообщили, что тело 
2 марта 2019, 08:23
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении 
1 марта 2019, 05:55
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Жители Сызрани засняли очаровательную белку в Юго-Западном районе города. Удивительно, но пушистая красотка не пугается мужчины с камерой, а с удовольствием позирует и лакомится семечками, которые рассыпали по ее кормушке. Автор видео - житель Сызрани Василий Артюшин частенько снимает ролики 
28 февраля 2019, 05:31
Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»

Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»

Совсем немного времени остается до того момента, как самарцы смогут выбрать лучшего ЖЖ-автора в нашем городе. 1 марта стартует голосование в конкурсе «Блогер года - 2018». Он проходит уже в восьмой 
22 февраля 2019, 03:03
Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году

Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году

Сразу несколько общественных пространств Самары ждет обновление. В городе продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его цель - сделать дворы и места отдыха горожан удобными. В этом году в итоговый список вошли 20 объектов. Их дизайн-проекты в этот 
22 февраля 2019, 08:51
Владимир Селиверстов из Сызрани стал бойцом года ММА

Владимир Селиверстов из Сызрани стал бойцом года ММА

Стало известно, что Владимира Селиверстова из Сызрани признали бойцом года по версии промоутерской компании «Битва на Волге». Пользователи голосовали в социальных сетях. 
 
- И, действительно, Владимир одержал не только большое количество побед, но и практически все свои бои завершил досрочно, 
29 декабря 2018, 10:08
Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
Ученые: получасовая активность в неделю снижает риск смерти у пожилых людей

Ученые: получасовая активность в неделю снижает риск смерти у пожилых людей

30 минут физической активности 6 дней в неделю на 40% снижает риск смерти у пожилых мужчин, утверждают шведские специалисты. Ученые сравнивают пользу физкультуры с отказом от курения.
Медики обследовали 15 тысяч человек, кто родился между 1923 и 1932 годами. Наблюдения 
15 мая 2015, 09:14
Ученые: Всего две минуты ходьбы в час помогут продлить жизнь

Ученые: Всего две минуты ходьбы в час помогут продлить жизнь

Американские исследователи доказали – для продления жизни достаточны даже короткие периоды физической нагрузки. Были проанализированы данные около 3250 человек, информация собиралась 3 года. Участники эксперимента носили с собой устройства, которые измеряли их уровень активности. Выяснилось, что даже несколько минут в 
5 мая 2015, 01:14
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